UE pracuje nad umową stowarzyszeniową z Syrią. Groźba „innych graczy”

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Ministrowie spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej zgodzili się w poniedziałek na podjęcie dalszych prac nad umową stowarzyszeniową z Syrią - poinformowała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. „Jeśli się nie zaangażujemy, powstałą w ten sposób próżnię wypełnią inni gracze” – podkreśliła polityczka.

Porozumienie, którego projekt powstał w 2008 r., ma stworzyć ramy dla wolnego handlu oraz współpracy politycznej i gospodarczej między UE a Damaszkiem.

Kaja Kallas przekazała po spotkaniu ministrów w Brukseli, że unijni dyplomaci zajmą się teraz technicznymi i prawnymi szczegółami porozumienia, aby doprowadzić do jego sfinalizowania.

Jak zaznaczyła szefowa dyplomacji UE, rewizja porozumienia powinna uwzględnić m.in. kwestie przestrzegania praw człowieka oraz wcześniejsze poparcie Damaszku dla Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie.

UE dąży do znaczącego zacieśnienia stosunków z Syrią. Ministrowie poparli dalsze prace nad umową stowarzyszeniową UE-Syria - powiedziała Kallas.

Jeśli się nie zaangażujemy, powstałą w ten sposób próżnię wypełnią inni gracze - podkreśliła.

Syria pod dyktaturze Baszara al-Asada

Inicjatywa Brukseli jest związana ze zmianami politycznymi w Syrii po obaleniu Baszara al-Asada, które zakończyło trwające dekady autorytarne rządy i doprowadziło do przekształcenia układu sił w regionie.

Syria stoi przed ogromnymi wyzwaniami związanymi z odbudową po blisko 14 latach wojny domowej, która zniszczyła znaczną część infrastruktury i poważnie osłabiła gospodarkę.

W 2025 roku UE zniosła większość sankcji gospodarczych nałożonych po 2011 roku na kluczowe sektory (w tym ropę naftową i finanse). Restrykcje wymierzone bezpośrednio w obalonego Baszara al-Asada oraz osoby odpowiedzialne za zbrodnie i łamanie praw człowieka pozostają w mocy.

Polityka UE wobec Syrii

Polityka UE wobec Syrii opiera się na konkluzjach z 23 czerwca 2025 r. UE potwierdziła w nich, że solidaryzuje się z ludnością Syrii i jest zdecydowana wspierać pokojową, pluralistyczną transformację, którą będą kierować i za którą wezmą odpowiedzialność sami Syryjczycy, aby pomóc w budowaniu lepszej przyszłości dla wszystkich Syryjczyków.

„UE jest gotowa współpracować z rządem przejściowym na forach regionalnych i wielostronnych i wzywa wszystkie bez wyjątku podmioty zewnętrzne do pełnego poszanowania jedności, niezależności, suwerenności i integralności terytorialnej Syrii. UE potępia wszelkie jednostronne zagraniczne działania wojskowe i obecność wojskową, a także wszelkie próby podważenia stabilności Syrii i jej perspektyw na pokojowe przemiany, w tym poprzez zagraniczne manipulacje informacjami i ingerencje w informacje” - czytamy w oficjalnym stanowisku UE.

Układy stowarzyszeniowe UE

Unia Europejska zawarła układy stowarzyszeniowe (ang. Association Agreements, AA) z ponad 20 państwami oraz organizacjami międzynarodowymi na całym świecie. Są to porozumienia prawne (oparte na art. 217 Traktatu o funkcjonowaniu UE), które ustanawiają ścisłą współpracę gospodarczą i polityczną, a w przypadku niektórych państw europejskich stanowią wstęp do przyszłego członkostwa w Unii.