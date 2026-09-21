Uderzenie w irańskie linie lotnicze. USA wprowadzają globalny zakaz obsługi

RMF24

Od środy wszystkie irańskie linie lotnicze zostaną odcięte od obsługi na całym świecie – ogłosił amerykański sekretarz skarbu Scott Bessent. Jak przyznał, jeśli dostawcy usług lotniczych złamią zakaz, narażą się na amerykańskie sankcje.

W poniedziałek Scott Bessent poinformował, że już od środy 23 września wszystkie irańskie linie lotnicze przestaną być obsługiwane na całym świecie. Powodem są amerykańskie sankcje wtórne, które grożą wykluczeniem z systemu dolarowego każdemu, kto będzie świadczył usługi irańskim przewoźnikom.

Irańskie linie lotnicze uziemione?

Minister wyjaśnił, że oznacza to całkowity zakaz tankowania samolotów, świadczenia usług naziemnych czy sprzedaży biletów dla irańskich linii.

Prezydent USA podpisał ustawę, która nie ucieszy Kremla Prezydent USA Donald Trump podpisał w piątek ustawę wprowadzającą sankcje wobec Rosji – poinformował Biały Dom w komunikacie cytowanym przez Reuters. W myśl projektu zainicjowanego i nazwanego imieniem zmarłego senatora Lindseya Grahama prezydent ma…

Nie można udostępniać im paliwa, nie można świadczyć usług związanych z lądowaniem, nie można sprzedawać im biletów, w przeciwnym razie zostajesz wyrzucony z systemu dolarowego – podkreślił Bessent w rozmowie z CNBC.

Sztuczna inteligencja i rozmowy z Chinami

W trakcie wywiadu sekretarz skarbu USA odniósł się także do innych kluczowych tematów. W niedzielę spotkał się w Nowym Jorku z wiceprzewodniczącym Chin He Lifengiem. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim gospodarki i zagrożeń związanych z rozwojem sztucznej inteligencji. Amerykanie zaproponowali stronie chińskiej utworzenie systemu notyfikacji o ważnych incydentach związanych z AI.

Kolejna runda rozmów na najwyższym szczeblu ma odbyć się za dwa miesiące w chińskim Shenzhen. Tematem przewodnim będą zagrożenia płynące z dynamicznego rozwoju sztucznej inteligencji. Spotkania te mają przygotować grunt pod rozmowy przywódców USA i Chin podczas wizyty Xi Jinpinga w Waszyngtonie.

Fed podnosi stopy, Trump apeluje o obniżkę

Scott Bessent odniósł się także do ostatnich decyzji Rezerwy Federalnej. W ubiegłym tygodniu Fed podniósł stopy procentowe o 25 punktów bazowych, do poziomu 3,75-4 proc. To pierwsza taka podwyżka od trzech lat, będąca odpowiedzią na rosnącą inflację. Prezydent Donald Trump jednak nie kryje niezadowolenia i ponownie wezwał do obniżenia stóp nawet do poziomu 1 proc. lub niżej.

Minister zapewnił, że zarówno on, jak i prezydent Trump, mają pełne zaufanie do prezesa Fed Kevina Warsha.