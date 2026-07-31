Udaremniono zamach na ważnego ukraińskiego dowódcę

Zełenski przekazał w mediach społecznościowych, że rozmawiał z Obolenskim po tym, jak podjęto próbę pozbawienia go życia. Podejrzany o dokonanie zamachu oraz jego współpracownik zostali zatrzymani, a ukraińskie służby prowadzą dalsze działania wyjaśniające.
Prezydent Ukrainy poinformował również, że szczegóły sprawy przedstawił mu pełniący obowiązki szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Ołeksandr Pokład.
„Na tę próbę uderzenia w Ukrainę i ukraińskiego dowódcę z pewnością odpowiemy. Podziękowałem Ihorowi za służbę i życzyłem mu, aby jeszcze skuteczniej bił okupantów” – podkreślił Zełenski.
Ihor Obolenski jest pułkownikiem Gwardii Narodowej Ukrainy i od kwietnia 2025 roku kieruje 2. Korpusem „Chartia”. W 2026 roku został uhonorowany tytułem Bohatera Ukrainy. W ostatnim czasie pojawiały się także informacje, że może być jednym z kandydatów na stanowisko szefa Sztabu Generalnego ukraińskich sił zbrojnych.
Zeznania niedoszłego zamachowca
Według portalu „Ukraińska Prawda”, powołującego się na źródła policyjne, podejrzany zamachowiec został zatrzymany w Charkowie. Miał zostać wcześniej zwerbowany przez rosyjskie służby, które przedstawiały się jako pracownicy ukraińskiego SBU i miały przekonywać go, że Obolenski jest rzekomo zdrajcą.
Z ustaleń portalu wynika, że planowany zamach nie doszedł do skutku, ponieważ broń, którą miał wykorzystać napastnik, nie zadziałała.