Udaremniono zamach na ważnego ukraińskiego dowódcę

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Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w piątek, że służbom udało się zapobiec próbie zamachu na pułkownika Ihora Obolenskiego, dowódcę 2. Korpusu Gwardii Narodowej Ukrainy „Chartia”. Według doniesień medialnych osoba planująca atak miała działać na zlecenie rosyjskich służb.

Zełenski przekazał w mediach społecznościowych, że rozmawiał z Obolenskim po tym, jak podjęto próbę pozbawienia go życia. Podejrzany o dokonanie zamachu oraz jego współpracownik zostali zatrzymani, a ukraińskie służby prowadzą dalsze działania wyjaśniające.

Prezydent Ukrainy poinformował również, że szczegóły sprawy przedstawił mu pełniący obowiązki szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Ołeksandr Pokład.

„Na tę próbę uderzenia w Ukrainę i ukraińskiego dowódcę z pewnością odpowiemy. Podziękowałem Ihorowi za służbę i życzyłem mu, aby jeszcze skuteczniej bił okupantów” – podkreślił Zełenski.

Ihor Obolenski jest pułkownikiem Gwardii Narodowej Ukrainy i od kwietnia 2025 roku kieruje 2. Korpusem „Chartia”. W 2026 roku został uhonorowany tytułem Bohatera Ukrainy. W ostatnim czasie pojawiały się także informacje, że może być jednym z kandydatów na stanowisko szefa Sztabu Generalnego ukraińskich sił zbrojnych.

Zeznania niedoszłego zamachowca

Według portalu „Ukraińska Prawda”, powołującego się na źródła policyjne, podejrzany zamachowiec został zatrzymany w Charkowie. Miał zostać wcześniej zwerbowany przez rosyjskie służby, które przedstawiały się jako pracownicy ukraińskiego SBU i miały przekonywać go, że Obolenski jest rzekomo zdrajcą.

Z ustaleń portalu wynika, że planowany zamach nie doszedł do skutku, ponieważ broń, którą miał wykorzystać napastnik, nie zadziałała.