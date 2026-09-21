Uczniowie w Strefie Gazy po trzech latach wrócili do szkoły

RMF24

Setki tysięcy dzieci w Strefie Gazy powróciło w sobotę do nauki stacjonarnej - po raz pierwszy od prawie trzech lat. Lekcje odbywają się w uszkodzonych lub prowizorycznych budynkach szkolnych i namiotach, a wiele rodzin nie stać na mundurki, zeszyty czy długopisy.

Według UNICEF 98 proc. szkół w enklawie zostało zniszczonych lub uszkodzonych podczas trwającej ponad dwa lata wojny. Lokalne władze oświatowe podają, że około 660 tys. uczniów było dotąd pozbawionych regularnej nauki stacjonarnej.

W konflikcie zginęło około 22 tys. uczniów i ponad 770 pracowników oświaty, w tym 532 nauczycieli - twierdzi Ibrahim Ramadan, dyrektor ds. edukacji we wschodniej części Chan Junis.

Według lokalnych władz oświatowych co najmniej 540 tys. uczniów ma w tym roku uczęszczać na zajęcia stacjonarne w prowizorycznych szkołach prywatnych, tymczasowych centrach nauczania i punktach edukacyjnych wspieranych przez UNICEF. Wiele z nich to namioty, konstrukcje z plandek, blachy i drewna.

Dla uczniów, którzy nie mogą uczestniczyć w zajęciach lub opuścili Strefę Gazy w czasie wojny, utrzymana zostanie edukacja zdalna.

„Ostatni raz w szkole byłem trzy lata temu”

Ostatni raz byłem w szkole trzy lata temu – powiedział agencji Reutera Moayed Abu Mustafa w Chan Junis.

Mustafa stwierdził, że jest zdeterminowany, by się uczyć, mimo że będzie musiał siedzieć na podłodze w namiocie bez wentylacji, nie będzie miał porządnych butów, notatnika ani długopisu, a na wojnie straci przyjaciół.

Mimo wszystko będziemy się uczyć, będziemy się uczyć nawet w namiocie – dodał Mustafa.

15-letnia Samar Abu Salmi, która mieszka z rodziną w namiocie, również wraca do szkoły.

Uczyliśmy się na telefonach i nie widzieliśmy naszych nauczycieli... Teraz znowu podążamy za naszymi marzeniami... – mówiła nastolatka na dziedzińcu prowizorycznej szkoły.

Jej również brakuje podstawowych przyborów – rodzina nie może sobie pozwolić na ich zakup.

14-letni Yamen Abu Samra powiedział dziennikarzom: Kiedyś budziliśmy się szczęśliwi, idąc do szkoły... Teraz, kiedy przychodzimy do szkoły, boimy się zabłąkanych kul, rakiet, uderzeń, wszystkiego.

Lekcja w Strefie Gazy. Fot. EYAD BABA / AFP/East News

30-letni handlowiec artykułami piśmienniczymi Khaled Aliyan powiedział, że izraelskie ograniczenia importowe spowodowały zmniejszenie dostaw i wzrost cen.

Ten notes, który kiedyś kosztował 3 szekle (1 dolara), teraz kosztuje 15 szekli. Wszystkie artykuły papiernicze są drogie – powiedział.

Zawieszenie broni

W Strefie Gazy od 10 października 2025 r. trwa zawarte pod patronatem USA zawieszenie broni w wojnie Izraela przeciwko Hamasowi. Izraelska operacja trwała ponad dwa lata, zginęło w niej ponad 73,6 tys. Palestyńczyków i 472 izraelskich żołnierzy.

Strefa Gazy jest niemal całkowicie zniszczona, panuje w niej kryzys humanitarny, a większość z ok. 2 mln jej mieszkańców nadal mieszka w tymczasowych schronieniach. Wojska izraelskie nadal kontrolują ok. 65 proc. tego terytorium.