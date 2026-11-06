Ucieczka po wyborach. Trumpa opuszczają urzędnicy - to nie są przypadkowe nazwiska

RMF24

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Troje urzędników z kierownictwa Departamentu Sprawiedliwości USA ogłosiło odejście z resortu po przegranych przez partię rządzącą wyborach do Kongresu. Wszyscy z nich brali udział w kontrowersyjnych śledztwach, m.in. skierowanych przeciwko krytykom Trumpa. Politycy Partii Demokratycznej już zapowiedzieli śledztwa w sprawie działań prokuratury federalnej.

Po wtorkowej klęsce wyborczej Partii Republikańskiej z Departamentu Sprawiedliwości (DOJ) odeszli zastępcy prokuratora generalnego – Harmeet Dhillon, szefowa Wydziału Praw Obywatelskich i John Eisenberg, szef Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego. Trzecią osobą, która złożyła dymisję, jest prokurator federalny Południowego Dystryktu Florydy Jason Quinones.

Kontrowersyjne śledztwa

Amerykańskie media zwracają uwagę, że cała ta trójka brała udział w kontrowersyjnych śledztwach i działaniach: wydział Dhillon - w sferze rzekomych fałszerstw wyborczych, Eisenberg nadzorował śledztwo m.in. przeciwko krytykowi Trumpa Johnowi Boltonowi, a Quinones uczestniczył w dochodzeniu w sprawie „wielkiej zmowy”, jaką krytycy Trumpa rzekomo mieli zawiązać przeciwko prezydentowi w kontekście śledztw w sprawie jego kontaktów z Rosją oraz późniejszej rewizji FBI w jego posiadłość w Mar-a-Lago.

Cała trójka ogłosiła, że samodzielnie podała się do dymisji, choć według m.in. telewizji ABC Quinones był krytykowany za brak postępów w śledztwie przeciwko przeciwnikom Trumpa. Jeszcze przed wyborami odeszły inne zaangażowane w dochodzenie osoby. We wrześniu publicznie dymisję złożył prokurator Joe diGenova.

We wpisach ogłaszających odejścia, prokurator generalny Todd Blanche dziękował wszystkim za służbę, nie wymieniając powodów odejścia. Harmeet Dhillon mówiła, że odejście planowała jeszcze przed wyborami.

Demokraci postraszyli dochodzeniami

Choć dymisje po przegranych wyborach połówkowych nie są rzadkością, do tych dochodzi w kontekście planowanych przez demokratów w Kongresie publicznych dochodzeń w sprawie działań prokuratury federalnej pod wodzą Donalda Trumpa.

Według Bloomberga przyszli szefowie komisji nadzoru i sądownictwa, czyli Robert Garcia i Jamie Raskin, planują zbadać śledztwa DOJ skierowane przeciwko krytykom Trumpa.

Potencjalne obszary zainteresowania obejmują sprawy wytoczone przeciwko byłemu dyrektorowi FBI Jamesowi Comeyowi, prokurator generalnej Nowego Jorku Letitii James i byłemu dyrektorowi CIA Johnowi Brennanowi.