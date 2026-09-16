„Ucho Putina” nie żyje. Zmarł generał, który raportował o zdobyciu Konstantynówki

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Generał Anton Grunis nazywany „uchem Putina” nie żyje. Na początku lipca tego roku ten rosyjski wysoki rangą, „zasłużony” dowódca 4. Brygady Zmotoryzowanej miał poinformować Putina o zdobyciu przez Rosję strategicznej Konstantynówki w obwodzie donieckim. Nie była to prawda. Miasto nadal znajduje się pod kontrolą Sił Obrony Ukrainy.

Anton Grunis zginął

O śmierci rosyjskiego wysokiego rangą, „zasłużonego” dowódcy 4. Brygady Zmotoryzowanej poinformowała rosyjska organizacja oficerska i kanał “Suworowskie Braterstwo”, rosyjski kanał na Telegramie ASTRA, ale też oficjalne konta rosyjskich propagandowych mediów państwowych, agencje RIA Nowosti czy TASS. O tym, że generał major Anton Grunis zginął, poinformowała również Ukraińska Prawda. Co ciekawe miał zginąć niedługo po tym, jak przekazał Władimirowi Putinowi raport o „zdobyciu” Konstantynówki, co nie jest prawdą. Okupanci rosyjscy próbują ją zająć od października 2025 roku. Faktem natomiast jest to, że ponieważ leży niedaleko od linii frontu, w jej okolicy toczą się zacięte walki.

Co jeszcze ciekawsze, 28 sierpnia Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej ogłosiło, że szef resortu Andriej Biełousow przyznał Grunisowi najwyższe odznaczenie państwowe, czyli „Złotą Gwiazdę” Bohatera Rosji „za odwagę i bohaterstwo wykazane podczas pełnienia obowiązków wojskowych”.

Anton Grunis ukończył Kazańską Szkołę Wojskową im. Suworowa w 1996 roku - gdy nie miał jeszcze skończonych nawet 17 lat. Brał udział w wojnach w Czeczenii i przeciwko Gruzji. W 2021 roku przeszedł na emeryturę, ale powrócił do szeregów armii rosyjskiej po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Miał osobiście meldować Putinowi o bieżącej sytuacji na froncie. Informacje o dokładniej dacie i miejscu jego śmierci nie zostały podane.

Psychologiczna gra o Konstantynówkę

Konstantynówka leży we wschodniej Ukrainie, w obwodzie donieckim, w rejonie kramatorskim. Znajduje się ok. 55 kilometrów od Doniecka. Jej utrzymanie jest kluczowe do zaopatrywania ukraińskich jednostek. Miejscowość jest jedną z częstszych bohaterek propagandowej gry psychologicznej między Rosją a Ukrainą.

Rosja wielokrotnie dopuszczała się dezinformacji na temat Konstantynówki, ogłaszając, że padła - na przykład 4 lipca tego roku. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jeszcze tego samego dnia zaproponował Putinowi spotkanie właśnie tam. „Gdyby Kostantynówka była pod rosyjską kontrolą, być może Putin nie miałby problemu ze spotkaniem się ze mną tam” - napisał na platformie X. Dzień później, 5 lipca, Ukraina oficjalnie poinformowała, że to zajęcie miasta przez siły rosyjskie to kłamstwo Kremla, co zostało potwierdzone przez m.in. przez niezależne: DeepStateMap, ISW, czyli Instytut Studiów nad Wojną czy Live Universal Awareness Map.

Dlaczego to miasto jest tak ważne?

Konstantynówka jest ostatnim dużym ośrodkiem osłaniającym najważniejsze ukraińskie bastiony na wschodzie. Jest jednym z ostatnich większych ośrodków miejskich przed Kramatorskiem i Słowiańskiem, zatem można określić ją jako „bramę” do tych aglomeracji. Utrata miasta otworzyłaby rosyjskim wojskom bezpośrednią drogę w głąb regionu.

Jak podaje Ukraińska Prawda, Konstantynówka posiada kluczową infrastrukturę przemysłową, która jest wykorzystywana do wsparcia działań wojennych, takich jak np. naprawa sprzętu.

Jak z kolei zaznacza „Kyiv Post”, Konstantynówka ma również fundamentalne znaczenie, jeśli chodzi o morale wojska - stanowi niejako syntezę zdolności Ukrainy do obrony kluczowych miast regionu Donbasu.