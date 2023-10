W pierwszych godzinach ataku, kiedy Izraelczycy nie byli w stanie odpowiedzieć terrorystom z Hamasu, generał w stanie spoczynku Yair Golan ponownie włożył mundur i zbierając wokół siebie kolejnych żołnierzy, ruszył na ratunek ofiarom ataków. Wojskowy jest bohaterem w Izraelu.

Zdjęcie ilustracyjne / JUAN IGNACIO RONCORONI / PAP/EPA

Kiedy w Siłach Obronnych Izraela (IDF) i służbach bezpieczeństwa panował w sobotę rano całkowity chaos związany z atakiem terrorystów z Hamasu, 61-letni generał w stanie spoczynku Yair Golan ponownie przywdział mundur, wziął do ręki broń i zaangażował się w ewakuację będących przed ostrzałem cywilów.

Wojskowy odbył sześć kursów swoim samochodem, ewakuując głównie młodych Izraelczyków, którzy bawili się na festiwalu muzycznym Supernova nieopodal granicy ze Strefą Gazy .

Niektóre znane mi osoby pytały mnie, czy mogę pomóc wydostać się ich bliskim - powiedział Yair Golan portalowi Times of Israel.

Jeden z telefonów wykonał znajomy dziennikarz, który poprosił o pomoc synowi, będącego pod ostrzałem hamasowców. Generał poprosił znajomego, by podał mu dokładną lokalizację syna, zapewniając, że przywiezie go z powrotem do domu. Godzinę później młody mężczyzna zadzwonił do ojca z samochodu wojskowego.