Tysiące tajnych uchwał rządu Orbana ujawnione. Co ukrywał Budapeszt przez 16 lat?

RMF24

Węgierski rząd opublikował pełną listę niejawnych uchwał przyjętych w latach 2010–2026, czyli za czasów rządów Viktora Orbana. Zdecydowana większość z nich powstała w czasie pandemii Covid-19, a ich liczba budzi spore kontrowersje. Dokumenty, które dotąd nie były dostępne opinii publicznej, można już przeglądać na oficjalnej stronie rządu.

We wtorek węgierskie władze opublikowały listę uchwał, które przez ostatnie 16 lat przyjmował gabinet premiera Viktora Orbana, a które dotąd nie były publikowane w dzienniku urzędowym.

Jak poinformowała kancelaria premiera Petera Magyara, większość z nich to tzw. uchwały rządowe z serii 2000, wydawane głównie w okresie pandemii Covid-19.

Łącznie od 2010 roku przyjęto aż 3598 takich decyzji. Najwięcej – aż 679 – wydano w 2021 roku, czyli w szczycie pandemii. Podobnie wysoki poziom niejawnych uchwał odnotowano w 2023 roku, kiedy ich liczba sięgnęła 635.

Wcześniej, w latach 2010–2013, liczba tego typu decyzji wahała się od 10 do 20 rocznie, jednak od 2014 roku zaczęła systematycznie rosnąć.

Większość uchwał dotyczyła wyznaczania zadań dla konkretnych przedstawicieli rządu, organów ścigania oraz innych urzędników państwowych. Przez lata informacje o istnieniu niektórych z nich pojawiały się jedynie w mediach, jednak dopiero teraz pełna lista została udostępniona publicznie.