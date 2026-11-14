Tysiące lotów odwołano, chaos na lotniskach w USA. Jest nowy komunikat

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Po kilku godzinach od wstrzymania lotów amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) odwołała zakaz startów samolotów w całym kraju. Przyczyną przerwy, jak podano, była awaria przestarzałego systemu łączności, który został przeciążony danymi podczas aktualizacji.

FAA poinformowała o przywróceniu ruchu na lotniskach tuż po godz. 20.16 czasu wschodnioamerykańskiego, po ponad 4,5 godzinach wstrzymania startów lotów w całym kraju.

Awaria starego systemu

Podczas konferencji prasowej po przywróceniu lotów sekretarz transportu Sean Duffy powiedział, że przyczyną przerwy w ruchu lotniczym była awaria starego, analogowego systemu łączności, w tym urządzeń komunikacyjnych, przełączników i routerów, które zostały przeciążone danymi. Zaznaczył jednocześnie, że wymienione przez administrację cyfrowe urządzenia nie odnotowały problemów.

Mimo to, występujący obok niego szef Departamentu (Ministerstwa) Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) Markwayne Mullin ocenił, że z dostępnych informacji wynika, że do awarii doszło, gdy FAA próbowała załatać system, wprowadzając nowy sprzęt i ten nowy element przeciążył ten starszy. Duffy zapewnił z kolei, że winny nie jest i nie mógł być nowy system AI pomagający w kontroli ruchu.

Mullin powiedział, że obecnie nic nie wskazuje na cyberatak ani udział państw trzecich, choć zapowiedział, że sprawa zostanie dogłębnie zbadana, by móc to w 100 proc. wykluczyć. Zaznaczył, że awaria wygląda na „mechaniczną” i nie zauważono żadnych śladów cyberwłamań.

Mullin podkreślił też, że sprawa jest bez związku z awarią usług Microsoftu.

Konieczna modernizacja systemu

Jak zapowiedzieli urzędnicy, prezydent Donald Trump ma ogłosić stan nadzwyczajny, by przyspieszyć modernizację systemu. Duffy apelował jednak do Kongresu o przyznanie dodatkowych środków. W jego ocenie do budowy nowego systemu potrzebne jest łącznie 50 mld dol., podczas gdy Kongres dotąd przeznaczył 12,5 mld.

Minister przyznał, że wznowienie normalnego ruchu po ponad 4 godzinach przerwy zajmie „trochę czasu”, lecz ocenił, że powinien wrócić do normy w czasie szczytowego ruchu lotniczego przed Świętem Dziękczynienia (26 listopada).

Tysiące lotów odwołano

Według Fox News wstrzymanie startów lotów spowodowało opóźnienie ponad 8,5 tys. lotów i odwołanie 6,5 tys. kolejnych. Skutkiem był też masowy chaos na lotniskach. Część samolotów została przekierowana na inne lotniska z powodu braku miejsca. Z uwagi na zajęte bramki, w wielu przypadkach pasażerowie byli trzymani przez godziny w samolocie.

Piątkowy zakaz startów w całym kraju był dopiero trzecim takim przypadkiem w historii. Wcześniejsze miały miejsce po zamachach 11 września oraz w styczniu 2023 roku w związku z awarią systemu ostrzeżeń dla pilotów (NOTAM). W tym drugim przypadku przerwa trwała kilka godzin, lecz spowodowała kaskadowe odwołania i opóźnienia lotów przez kilka następnych dni.

Sytuacja w Kanadzie

Decyzja amerykańskiej Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA) o wstrzymaniu w piątek startów samolotów z powodu problemów technicznych systemów kontroli lotów miała wpływ także na kanadyjskie lotniska. W piątek po południu wstrzymano loty między Kanadą a USA.

Federalny minister transportu Steven MacKinnon napisał na X, że rząd monitoruje sytuację i choć kanadyjskie systemy działają normalnie, to podróże do USA mogą zostać zakłócone. Tuż przed godz. 19 czasu Toronto (1 w nocy w Polsce) MacKinnon napisał, że Kanada przekazała FAA propozycję pomocy, w tym rozwiązania dla samolotów, które miały lecieć do USA.

Największe kanadyjskie lotnisko, Toronto Pearson, informowało w piątek późnym popołudniem, że „nie ma obecnie żadnych planowanych przylotów ani wylotów do USA”. Pasażerów proszono o kontaktowanie się bezpośrednio z liniami lotniczymi. Ok. 19 czasu lokalnego lotnisko Pearsona podało na X, że loty międzynarodowe i krajowe odbywają się normalnie, o ile samoloty nie muszą przelatywać przez amerykańską przestrzeń powietrzną.

NAV Canada, organizacja zajmująca się kontrolą lotów w przestrzeni powietrznej Kanady, poinformowała w piątek po południu, że jej systemy działają normalnie, ale w związku z sytuacją w USA wdrożono specjalne zasady zarządzania ruchem lotniczym na lotniskach w Toronto, Montrealu, Calgary i Vancouver. Te działania zakończyły się po 18 czasu Toronto (po północy w Polsce), ale NAV Canada zwróciła się do osób lecących do USA lub oczekujących na przyloty z USA, by kontaktowały się z liniami lotniczymi.

Profesor John Gradek z Uniwersytetu McGill, ekspert zarządzania operacjami lotniczymi, wyjaśniał w rozmowie z CBC Radio, że problemy systemów komunikacji oznaczają, że samoloty muszą niezwłocznie lądować, by nie doszło do katastrof lotniczych. Dodał przy tym, że do takich problemów zazwyczaj jednak nie dochodzi, ponieważ istnieją systemy zapasowe.

Przypominając, że ostatni raz doszło do zamknięcia przestrzeni powietrznej USA 11 września 2001 r. Gradek dodał, że „nie jest tak źle jak 11 września, ale jest to olbrzymie zakłócenie, setki tysięcy ludzi będą miały dziś przerwane podróże”.