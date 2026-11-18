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Ten bezprecedensowy atak pokazał, że Ukraina „ma karty”, wbrew temu, co niemal rok temu twierdził prezydent USA Donald Trump. Podczas uderzenia w Most Krymski Ukraińcy użyli własnego systemu, a nie korzystali z łączności Starlink. Poza tym wykorzystano, jak poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski, odrzutowe drony Ruta, Palanica, rakiety Neptun, a także rakietę Flamingo.

Skuteczny ukraiński atak na Most Krymski i jego uszkodzenie to bardzo poważny problem dla Moskwy: oznacza faktyczne odcięcie ostatniego kanału względnie bezpiecznej komunikacji pomiędzy Rosją i okupowanym Krymem. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ujawnił szczegóły tego bezprecedensowego ataku na most, który Władimir Putin otwierał osobiście - jego drogową część - 15 maja 2018 roku. Most Krymski - nazywany też Mostem Kerczeńskim - od początku był bowiem traktowany przez Kreml jako osobisty, prestiżowy projekt Putina.

Okazuje się też, że - jak podaje „The Times” - Ukraina użyła własnego systemu, a nie Starlink - czy jego wojskowej wersji Starshield - do przeprowadzania misji uderzeniowych. Starlink należy do amerykańskiej firmy SpaceX, której założycielem i dyrektorem generalnym jest Elon Musk.

Po raz pierwszy w historii użyliśmy wszystkich tych typów dronów do przesyłania sygnałów wideo do pocisków, aby mogły one trafić w określone punkty na moście. Pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie przeprowadzić takie operacje bez systemu Starlink - powiedział „The Times” ukraiński oficer biorący udział w planowaniu operacji.

Nazwał on również atak na Most Krymski „symbolicznym gestem” przed spotkaniem przywódców USA, Rosji i Chin, „mającym pokazać, że Putin jest słaby”.

Burzenie mostu w siedmiu etapach: Reakcja Kremla i oskarżenie wobec NATO Rosyjskie kanały na Telegramie spod znaku „Z”, twierdzą, że przed ukraińskimi uderzeniami na Most Krymski nad Morzem Czarnym zwiększyła się aktywność samolotów rozpoznawczych NATO, co może sugerować udział Sojuszu w spektakularnej operacji Kijowa.…

Operacja uderzeniowa była przeprowadzona przez różne jednostki ukraińskie. Brały w niej udział m.in. „Ptaki Węgrów” - słynna elitarna ukraińska jednostka wojskowa specjalizująca się w walce za pomocą dronów, wojska rakietowe, 1. Samodzielna Brygada Bezzałogowych Systemów Specjalnego Przeznaczenia, Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, Marynarka Wojenna Ukrainy, a także jednostki Sił Operacji Specjalnych.