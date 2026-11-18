Skuteczny ukraiński atak na Most Krymski i jego uszkodzenie to bardzo poważny problem dla Moskwy: oznacza faktyczne odcięcie ostatniego kanału względnie bezpiecznej komunikacji pomiędzy Rosją i okupowanym Krymem. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ujawnił szczegóły tego bezprecedensowego ataku na most, który Władimir Putin otwierał osobiście - jego drogową część - 15 maja 2018 roku. Most Krymski - nazywany też Mostem Kerczeńskim - od początku był bowiem traktowany przez Kreml jako osobisty, prestiżowy projekt Putina.
Okazuje się też, że - jak podaje „The Times” - Ukraina użyła własnego systemu, a nie Starlink - czy jego wojskowej wersji Starshield - do przeprowadzania misji uderzeniowych. Starlink należy do amerykańskiej firmy SpaceX, której założycielem i dyrektorem generalnym jest Elon Musk.
Po raz pierwszy w historii użyliśmy wszystkich tych typów dronów do przesyłania sygnałów wideo do pocisków, aby mogły one trafić w określone punkty na moście. Pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie przeprowadzić takie operacje bez systemu Starlink - powiedział „The Times” ukraiński oficer biorący udział w planowaniu operacji.
Nazwał on również atak na Most Krymski „symbolicznym gestem” przed spotkaniem przywódców USA, Rosji i Chin, „mającym pokazać, że Putin jest słaby”.
Operacja uderzeniowa była przeprowadzona przez różne jednostki ukraińskie. Brały w niej udział m.in. „Ptaki Węgrów” - słynna elitarna ukraińska jednostka wojskowa specjalizująca się w walce za pomocą dronów, wojska rakietowe, 1. Samodzielna Brygada Bezzałogowych Systemów Specjalnego Przeznaczenia, Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, Marynarka Wojenna Ukrainy, a także jednostki Sił Operacji Specjalnych.