„Tylko mnie denerwują”. Prezydent USA nie gryzł się w język

RMF24

Prezydent USA Donald Trump powiedział w piątek, że traci wiarę w irańskich przedstawicieli prowadzących rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi. Jego zdaniem „kłamią i przeinaczają fakty".

Podczas spotkania swojego gabinetu w posiadłości Camp David Trump stwierdził, że sytuacja Iranu jest bardzo trudna. Iranowi idzie bardzo, bardzo źle. Mają ciężko. Są bardzo nieuczciwi - powiedział prezydent. Jesteśmy tam od pięciu miesięcy i zniszczyliśmy ich zdolności wojskowe. Zostało im ich jeszcze trochę, ale wkrótce już nie będą mieli tego, co im zostało – dodał.

Trump zapewnił, że Irańczycy „zawsze chcą rozmawiać” z USA. Ale często łamią dane przez siebie słowo (...). Tylko mnie denerwują - dodał. Tracę do nich zaufanie, ponieważ kłamią i przeinaczają fakty - kontynuował prezydent.

Irańskie pieniądze i cyberataki w USA

Podczas tego samego posiedzenia sekretarz skarbu USA Scott Bessent poinformował, że Stany Zjednoczone szukają na całym świecie irańskich aktywów, które zostałyby przejęte. Według niego środki te miałyby zostać przeznaczone zarówno na pomoc dla obywateli Iranu, jak i dla Amerykanów poszkodowanych w wyniku działań przypisywanych Iranowi, m.in. ataków na cele wojskowe czy działań przeciwko statkom w rejonie cieśniny Ormuz.

Trump odniósł się również do doniesień o cyberatakach na systemy wodociągowe w Minnesocie. Stwierdził, że jego zdaniem Iran nie stoi za tymi atakami. Winą obarczył natomiast demokratycznego gubernatora tego stanu, krytykując sposób zarządzania.

W czwartek stacja CBS News informowała, że ponad 30 lokalnych systemów wodociągowych w Minnesocie zostało zaatakowanych przez hakerów. W części przypadków operatorzy musieli przejść na ręczne sterowanie urządzeniami. Służby sprawdzają, czy za atakiem mogli stać hakerzy powiązani z Iranem.