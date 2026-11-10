Tyle z umowy Trumpa z Putinem. Ostatni tankowiec z rosyjskim dieslem zawrócił

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Rosyjski olej napędowy nie dotrze do Stanów Zjednoczonych - przynajmniej na razie. Agioi Fanendes, ostatni z czterech tankowców przewożących diesel z Rosji do USA, zawrócił około 740 kilometrów od Nowego Jorku - informuje Bloomberg.

Agioi Fanendes, przewożący 40 tys. ton oleju napędowego, 22 października wypłynął z portu w rosyjskim Primorsku. Do Nowego Jorku miał dotrzeć do 7 listopada, jednak w trakcie podróży tankowiec zmienił status z portu docelowego na „oczekuje na instrukcje”.

Właściciel jednostki, grecki armator Eastern Mediterranean Maritime, informuje, że „otrzymanie zleceń w porcie rozładunkowym nie zostało jeszcze potwierdzone”.

Agencja Bloomberga, powołując się na dane z serwisów do śledzenia statków w czasie rzeczywistym, podaje, że od 9 listopada Agioi Fanendes powoli oddala się od wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Lokalizację jednostki można sprawdzić TUTAJ.

Rosja wysłała cztery tankowce, żaden nie dotarł

9 października Donald Trump i Władimir Putin przeprowadzili rozmowę telefoniczną, po której ogłosili, że Stany Zjednoczone i Rosja uzgodniły dostawy rosyjskiego oleju napędowego na rynek amerykański i globalny. Jednocześnie Departament Skarbu USA wydał tymczasową licencję zezwalającą na dostawy rosyjskiego diesla na rynek globalny, omijając sankcje USA.

Porozumienie miało na celu obniżenie cen paliw przed wyborami do Kongresu Stanów Zjednoczonych (ostatecznie wygrali je demokraci). W ramach umowy Rosja wysłała cztery tankowce.

5 listopada poinformowano, że rosyjski tankowiec Talisman, a także należący do Hongkongu, ale pływający pod banderą Sierra Leone tankowiec Leruo zmieniły kurs. Inny statek handlowy, Beast, pozostaje na południe od Wielkiej Brytanii.

Jeszcze parę dni temu władze w Moskwie przekonywały, że sytuacja dotycząca zakupów rosyjskiego oleju napędowego przez USA, a w szczególności trasy tankowców z dieslem, nie ma żadnego związku z amerykańskimi wyborami. Cały olej napędowy znajdzie swoich nabywców - mówił rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Wszystko wskazuje na to, że jednak nie znajdzie.