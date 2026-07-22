Tyle swojego terytorium odzyskała w tym roku Ukraina

„Przekazuję mojemu następcy armię, która nie tylko utrzymuje pozycje obronne, ale także prowadzi działania ofensywne” - napisał gen. Ołeksandr Syrski w oświadczeniu opublikowanym na Telegramie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwołał generała Syrskiego ze stanowiska głównodowodzącego Sił Zbrojnych Ukrainy. Jego miejsce zajmie generał Mychajło Drapaty.
Syrski przekazał w środę, że Ukraina odzyskała w tym roku 700 km² swojego terytorium.
Jak poinformował w środę dowódca ukraińskich sił systemów bezzałogowych Robert Brovdi, w ciągu ostatnich 48 godzin ukraińskie drony zaatakowały 13 rosyjskich statków na Morzu Czarnym i Morzu Azowskim.
Tymczasem rosyjskie wojsko zaatakowało ukraińskie porty i infrastrukturę wojskową w obwodzie odeskim - poinformowało w środę ministerstwo obrony Rosji. Z przekazanych przez resort informacji wynika, że trafiono dwa okręty wojenne, a także obiekty infrastruktury portowej służące do rozładunku i przechowywania ładunków wojskowych oraz zbiorniki na paliwo i smary w porcie w Odessie.