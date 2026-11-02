Tygrysy wracają po 80 latach. Historyczny moment w kazachskim rezerwacie

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W Kazachstanie na wolność wypuszczono samca tygrysa amurskiego. To kolejny, po samicy Umit, przedstawiciel tego gatunku, który pojawił się w południowo-wschodniej części kraju. Wydarzenie to jest częścią szeroko zakrojonego programu reintrodukcji tygrysów, mającego na celu przywrócenie tych drapieżników na tereny, gdzie ostatni raz widziano je blisko 80 lat temu.

W minioną sobotę na terenie rezerwatu przyrody Ile-Bałchasz wypuszczono na wolność samca tygrysa amurskiego o imieniu Amur. Zwierzę trafiło do Kazachstanu w maju tego roku, wraz z trzema innymi osobnikami. Przed wypuszczeniem Amur przebywał w specjalnie przygotowanym wybiegu adaptacyjnym, gdzie przeszedł szereg badań weterynaryjnych oraz testów behawioralnych.

Eksperci oceniali jego kondycję, umiejętności łowieckie oraz reakcje na obecność człowieka. Po pozytywnym przejściu wszystkich testów, Amur został wyposażony w obrożę z nadajnikiem GPS, dzięki której jego ruchy i zachowanie są stale monitorowane przez specjalistów.

Już w lipcu na wolność wypuszczono samicę o imieniu Umit, co po kazachsku oznacza „nadzieja”. Umit szybko zaadaptowała się do nowych warunków – pierwszą zdobyczą samicy był wilk, a kilka dni później upolowała dzika. Sukcesy łowieckie potwierdzają, że proces przystosowywania się do życia na wolności przebiega pomyślnie. Podobnie jak Amur, Umit nosi obrożę z nadajnikiem GPS.

Do Kazachstanu sprowadzono również dwa młode tygrysy amurskie. Na razie pozostają one pod opieką specjalistów, którzy dbają o ich zdrowie i rozwój. Decyzja o ich ewentualnym wypuszczeniu na wolność zostanie podjęta dopiero wtedy, gdy osiągną odpowiedni wiek oraz przejdą niezbędne testy behawioralne i zdrowotne.

Tygrysy wracają po 80 latach

Kazachstan niegdyś był domem dla tygrysów kaspijskich, które zamieszkiwały te tereny aż do połowy XX wieku. Ostatni przedstawiciel tego podgatunku został zaobserwowany w 1948 roku. Badania genetyczne wykazały jednak, że tygrys amurski jest bardzo blisko spokrewniony z wymarłym tygrysem kaspijskim. To właśnie ta bliskość genetyczna pozwoliła na rozpoczęcie ambitnego programu reintrodukcji, mającego na celu przywrócenie tych drapieżników na ich dawne tereny.

Tygrys amurski, znany także jako tygrys syberyjski, jest jednym z największych przedstawicieli swojego gatunku. Dorosłe samce mogą ważyć nawet ponad 250 kilogramów, a ich gęste futro i warstwa tłuszczu doskonale chronią przed surowymi warunkami klimatycznymi. W naturze tygrysy amurskie występują głównie w lasach rosyjskiego Dalekiego Wschodu oraz północno-wschodnich Chin.

Według szacunków, na wolności żyje obecnie zaledwie 700–750 osobników, co czyni ten gatunek jednym z najbardziej zagrożonych na świecie.

Międzynarodowa współpraca na rzecz ochrony przyrody

Program reintrodukcji tygrysów amurskich w Kazachstanie realizowany jest we współpracy z rosyjskimi naukowcami oraz międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się ochroną przyrody. Celem długofalowym jest stworzenie stabilnej, samowystarczalnej populacji tygrysów, która będzie mogła rozmnażać się w naturalnym środowisku.

W rezerwacie Ile-Bałchasz działa także specjalna grupa, której zadaniem jest przeciwdziałanie konfliktom między drapieżnikami a mieszkańcami okolicznych miejscowości.