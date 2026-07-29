Twórca Telegrama na celowniku FSB. Rosjanie oficjalnie ścigają Pawła Durowa

RMF24

Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji (FSB) poinformowała o postawieniu zarzutów Pawłowi Durowowi, twórcy komunikatora Telegram. Rosyjskie służby oskarżają go o wspieranie działalności terrorystycznej i wydały za nim międzynarodowy nakaz aresztowania.

Zarzuty FSB wobec Durowa

FSB twierdzi, że Telegram nie usuwał treści wykorzystywanych przez ukraińskie służby specjalne oraz organizacje terrorystyczne i ekstremistyczne. Według rosyjskich władz, za pośrednictwem komunikatora miało dochodzić do przygotowywania i koordynowania aktów sabotażu, terroryzmu, masowych zabójstw oraz cyberprzestępstw na terenie Federacji Rosyjskiej.

Zarówno Paweł Durow, jak i przedstawiciele Telegrama, nie odnieśli się dotąd do tych zarzutów.

FSB uderza w twórcę Telegrama. Oskarżenia o terroryzm i śmierć rosyjskich generałów 153 tysiące przestępstw i zabójstwa generałów koordynowane przez jedną aplikację? Rosyjskie władze uderzają w Pawła Durowa, oskarżając go o dopuszczenie do serii zamachów, w tym ataku na Krokus City Hall. To jednak tylko wierzchołek góry lodowej w…

Telegram a wojna w Ukrainie

Telegram, założony w 2013 roku, to obecnie jedna z najpopularniejszych aplikacji do szyfrowanej komunikacji na świecie – korzysta z niej ponad miliard użytkowników. Platforma odgrywa istotną rolę po obu stronach konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Rosyjskie władze od lat próbują ograniczać dostęp do Telegrama, promując własny komunikator MAX, jednak bez większego sukcesu.

Zwerbowani przez Telegram. Podpalili dom i samochód brytyjskiego premiera Dwóch młodych mężczyzn zostało uznanych za winnych podpalenia domu i samochodu należących do premiera Wielkiej Brytanii, Keira Starmera. Zostali oni zwerbowani przez rosyjskojęzycznego użytkownika Telegrama, który obiecał im zapłatę w kryptowalucie.…

Kim jest Paweł Durow?

Paweł Durow to rosyjski przedsiębiorca, który zanim stworzył Telegrama, założył VKontakte – rosyjski odpowiednik Facebooka. W 2014 roku, pod presją rosyjskich władz, sprzedał swoje udziały w VKontakte i wyjechał z kraju. Obecnie posiada obywatelstwo Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Francji.

Kłopoty Durowa nie tylko w Rosji

Nie tylko rosyjskie służby mają zastrzeżenia do działalności Telegrama. Francuskie organy ścigania prowadzą śledztwo w sprawie niewystarczającej współpracy platformy z policją oraz braku skutecznej walki z przestępczością w internecie. Durow stanowczo zaprzecza wszelkim zarzutom.