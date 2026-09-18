Tusk w Ukrainie. Będzie rozmowa w cztery oczy z Zełenskim

RMF24

„Ciężkie i trudne miesiące czekają Ukrainę i nas wszystkich, więc warto pokazać w takiej chwili solidarność” - powiedział dziś premier Donald Tusk, rozpoczynając wizytę w Ukrainie. Podkreślił, że przyjechał tu, by pokazać, że Ukraina nie jest sama. Szef rządu weźmie udział w szczycie Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej, a także będzie rozmawiał sam na sam z Wołodymyrem Zełenskim.

Szef polskiego rządu rozpoczął w piątek wizytę w Ukrainie. Donald Tusk weźmie udział w szczycie Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej; spotyka się też m.in. z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i premierem Słowacji Robertem Ficem.

Przed rozpoczęciem szczytu premier Tusk powiedział, że przyjechał „głównie po to, żeby pokazać, że Ukraina nie jest sama”.

Ciężkie i trudne miesiące czekają Ukrainę i nas wszystkich, więc warto pokazać w takiej chwili solidarność. Bardzo zależało mi na tym, żeby nasi ukraińscy przyjaciele widzieli, że Polska jest z nimi - dodał szef rządu.

Dodał, że podczas jego pobytu w Ukrainie przewidziana jest „rozmowa w cztery oczy” z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.

Będziemy rozmawiać o uczestnictwie Polski w koalicji antybalistycznej. Mamy przewidziane dłuższe spotkanie w cztery oczy i tam będzie okazja, żeby rozmawiać o bilateralnych relacjach, ale głównym tematem oczywiście jest szersza współpraca regionalna - zaznaczył premier.

Na pytanie, czy widział efekty uderzeń dronów na miejscu, Donald Tusk przekazał, że „na szczęście” nie widział rosyjskich dronów w akcji. Jednocześnie zaznaczył, że otrzymał „sporo relacji od miejscowych na temat bardzo intensywnych działań, których celem jest nie tylko zniszczenie infrastruktury energetycznej, ale też ukraińskiego przemysłu”.

Wydaje się, że ta wojna na wyniszczenie gospodarki wkracza w decydującą fazę. Wszyscy byśmy tego bardzo chcieli, żeby doszło do rozejmu, przerwania ognia i rozmów pokojowych. Słyszymy różne sugestie, że być może coś się odblokuje, (...) ale to ciągle jest bardzo niepewne i postawa Rosji wydaje się jak na razie bardzo taka agresywna i niechętna - podkreślił.

Premier odniósł się też do swojego czwartkowego wystąpienia w Sejmie, podczas którego mówił m.in. o tym, że istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, a oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek i nie ma powodu, aby ktokolwiek myślał o jakiejś odpowiedzi ze strony NATO.

Tusk ujawnił scenariusz na najbliższe miesiące. „Będziemy obiektem groźniejszych prowokacji” „W ocenie wywiadów w planie rosyjskim są także hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę” – powiedział dziś w Sejmie premier Polski Donald Tusk. Jak zaznaczył, Rosja nie jest gotowa do żadnej poważnej…

Po pierwsze, żeby być precyzyjnym, mówimy o możliwych scenariuszach, a nie o tym, co się zdarzy na pewno i to, o czym już też wielokrotnie mówiłem, Polska i inne kraje muszą być przygotowane na różne scenariusze, także te bardziej dramatyczne - powiedział premier Tusk.

Zaznaczył przy tym, że „ostatnie zdarzenia pokazują, że rzeczywiście koncentracja tych ataków w pobliżu granicy z Polską na pewno jest niepokojącą wiadomością”.

Dlatego będziemy działali na pewno niepochopnie, na pewno ostrożnie - dodał.

W lipcu podczas spotkania Koalicji Chętnych w Paryżu zawiązana została tzw. koalicja antybalistyczna, której celem jest budowa nowych zdolności do obrony przed pociskami balistycznymi. Koalicję zawiązała Ukraina z dziewięcioma partnerami europejskimi - Francją, Wielką Brytanią, Niemcami, Włochami, Hiszpanią, Holandią, Norwegią, Danią i Szwecją.

Donald Tusk pytany wówczas o brak Polski w tej koalicji stwierdził, że ma ona charakter przemysłowy i zgłaszały się firmy, „które są gotowe wnieść swój potencjał do tej koalicji”. Dodał, że jeśli będzie gotowa oferta przemysłowa ze strony polskich firm, to przystąpimy do tej koalicji.

Karpacka Ósemka. Zełenski ogłosił start formatu C8

„Dziś po raz pierwszy tu, w Ukrainie, w naszej części Karpat, odbywa się szczyt, który łączy wszystkie państwa karpackie, regiony i hromady naszych krajów. Rozpoczynamy nowy format C8 - Karpacką Ósemkę, która łączy nas i naszych sąsiadów w Europie: Rumunię, Serbię, Polskę, Słowację, Czechy, Austrię, Węgry i oczywiście Unię Europejską jako całość” - napisał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w serwisie Telegram.

Podkreślił, że format ma na celu stworzenie na poziomie UE silnego ośrodka współpracy w obszarach bezpieczeństwa, energetyki, logistyki, transgranicznej współpracy gospodarczej oraz wsparcia dla lokalnych społeczności.

Zełenski pisał wcześniej, że pomysł tego formatu zrodził się z potrzeby włączenia do współpracy państw, które nie są gotowe wspierać Ukrainy militarnie, ale chcą angażować się w wymiarze humanitarnym, gospodarczym i odbudowy.