Tusk: Polska nie jest mile widziana przy stole ludzi Putina i dyplomatów USA

RMF24

Przy stole, gdzie siedzą ludzie od Putina, przy stole, który jest organizowany przez amerykańskich dyplomatów prezydenta Trumpa, Polska nie jest jakoś mile widziana przez tych dwóch głównych aktorów - powiedział w czwartek w Dublinie premier Donald Tusk.

Tusk: Mają zawsze jakieś pomysły

Ja nie dołączę do chóru tych, którzy mają zawsze jakieś pomysły, kto powinien reprezentować Europę - powiedział Tusk. Doceniam wysiłki poszczególnych polityków, ale nie chcę, żeby Polska uczestniczyła w takim wyścigu pomiędzy prezydentami, premierami o to, kto tam będzie akurat przy stole - dodał.

Mamy bardzo dużo formatów, ale przede wszystkim mamy instytucje europejskie. Mamy Komisję (Europejską), mamy szefa Rady (Europejskiej), mamy wysokiego przedstawiciela. Nie szukałbym więc na siłę nowych formatów, tylko inwestowałbym coraz więcej w jednolite stanowisko, które prezentują instytucje europejskie - powiedział.

Szef rządu podkreślił, że jest codziennie konsultowany. Ja nie mam deficytu uczestnictwa Polski, raczej mam (...) poczucie nadmiaru spotkań - zaznaczył.

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„Polska nie jest mile widziana”

Przy stole, gdzie siedzą ludzie od Putina, przy stole, który jest organizowany przez amerykańskich dyplomatów prezydenta Trumpa, Polska nie jest jakoś mile widziana przez tych dwóch głównych aktorów - powiedział Tusk.

Jesteśmy uznawani za bardzo antyrosyjskich i strona rosyjska nie jest zainteresowana tym, aby ktoś, kto ma tak jasne i twarde poglądy w tej sprawie, był uczestnikiem tych negocjacji, które w dodatku są na razie negocjacjami, gdzie ludzie Putina prezentują stanowisko absolutnie nie do przyjęcia - dowodził.

Jak powiedział, przyjęcie warunków rosyjskich oznaczałoby bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski. Mam stały kontakt ze wszystkimi, którzy są zaangażowani w ten proces, ale wcale bym nie chciał, żeby Polska autoryzowała jakieś propozycje czy decyzje przygotowane w Moskwie - dodał premier.