Do roku więzienia i 3 tysiące euro grzywny – taka kara grozi turystyce, która weszła na dach term w parku archeologicznym w Pompejach, by zrobić sobie zdjęcie. Zachowanie kobiety mogło doprowadzić do zawalenia się konstrukcji. Dyrekcja włoskiego parku ma nadzieję, że ustali jej tożsamość, bo bilety są imienne.

REKLAMA