Turyści mogą zastać suche krany na greckich wyspach. Dostają specjalne vouchery

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Woda wyłącznie z butelek, wyschnięte sztuczne jeziora i hotele płacące gościom za rzadsze sprzątanie pokoi – to nowa rzeczywistość na greckich wyspach. Choć sezon urlopowy trwa w najlepsze, napływ tysięcy turystów, podsycany dodatkowo premierą nowego filmu Christophera Nolana, doprowadził infrastrukturę na skraj wytrzymałości. Sytuacja staje się krytyczna.

Wakacje w Grecji z ograniczeniami: coraz więcej turystów, coraz mniej wody

Sezon urlopowy na greckich wyspach trwa w najlepsze, jednak tegoroczne lato przynosi nie tylko rekordowe temperatury, ale także poważne problemy z zaopatrzeniem w wodę. Grecja odnotowuje systematyczny wzrost liczby turystów, a dodatkowy napływ gości prognozowany jest w związku z premierą filmu „Odyseja” w reżyserii Christophera Nolana. Niestety, wyspy Morza Egejskiego już teraz muszą radzić sobie z deficytem wody, a siedem z nich ogłosiło w tym roku stan suszy.

Zmiany klimatyczne powodują coraz gorętsze lata oraz bardziej nieregularne opady, co przekłada się na realne zagrożenie dla mieszkańców i turystów. Władze zastanawiają się, czy przyszłoroczne opady wystarczą, by zabezpieczyć potrzeby tysięcy odwiedzających, szczególnie w szczycie sezonu, gdy zapotrzebowanie na wodę gwałtownie rośnie.

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Na Astypalea woda tylko z butelek

Jedną z wysp najbardziej dotkniętych brakiem wody jest Astypalea. Ta malownicza wyspa, położona na południowo-wschodnim Morzu Egejskim, od lat polega na wodzie butelkowanej. Według lokalnych władz, ostatni sezon zimowy był tu jednym z najsuchszych od 2020 roku. Burmistrz Nikos Komineas obrazowo podsumował sytuację w rozmowie z agencją Reuters:

Gdybyśmy zebrali całą wodę, która spadła w ciągu roku, do wiadra lub miski, miałaby ona głębokość 2,5 centymetra.

Na wyspie jedynym źródłem wody jest sztuczne jezioro zbudowane w połowie lat 90. XX wieku. Obecnie jego poziom wynosi zaledwie jedną szóstą pełnej pojemności, co wystarcza na około pięć i pół miesiąca przy obecnym, letnim zużyciu.

Sytuacja jest szczególnie trudna dla rolników. Władze wyspy ogłosiły w maju stan awaryjny, by przyspieszyć budowę tymczasowej oczyszczalni wody morskiej. Jednocześnie zablokowano nawadnianie, aby chronić rezerwy jeziora do jesieni. Burmistrz Komineas zapewnia, że jeśli opady uzupełnią zbiornik, rolnicy znów będą mogli korzystać z wody.

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Szczyt sezonu turystycznego oznacza gwałtowny wzrost zużycia

Latem populacja wyspy rośnie z 1 400 do nawet 7 000 osób. To powoduje ogromne zapotrzebowanie na wodę, z którym nie radzi sobie istniejąca infrastruktura.

Przedsiębiorcy z branży turystycznej na Astypalea podejmują nietypowe działania. Właścicielka jednego z hotelu oferuje gościom voucher o wartości 5 euro za rezygnację z codziennego sprzątania pokoju, co pozwala ograniczyć zużycie wody.

Minister środowiska Stavros Papastavrou zatwierdził 15 milionów euro na inwestycje w oczyszczalnie wody morskiej, modernizację sieci i zbiorniki wodne na dziewięciu wyspach.

Narodowe Centrum Badań Naukowych „Demokritos” ostrzega, że problem suszy może się pogłębiać do 2049 roku wraz ze wzrostem globalnych temperatur, co jeszcze bardziej pogorszy sytuację na wyspach.