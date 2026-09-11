Tunele Hezbollahu zniszczone. USGS zarejestrowało wstrząs o magnitudzie 4,1

Izraelskie wojsko przeprowadziło operację w południowym Libanie, niszcząc system tuneli wykorzystywanych przez Hezbollah. Jak poinformowały izraelskie władze, podziemna infrastruktura była budowana przez dwie dekady przy wsparciu finansowym i logistycznym Iranu. Premier Izraela Benjamin Netanjahu oraz minister obrony Israel Katz podkreślili, że likwidacja tuneli kończy tworzenie strefy bezpieczeństwa w regionie.
Eksplozje odczuwalne jak trzęsienie ziemi
Skala detonacji była tak duża, że według amerykańskiej służby geologicznej USGS, wstrząsy osiągnęły magnitudę 4,1. To poziom porównywalny z niewielkim trzęsieniem ziemi, które odczuli mieszkańcy południowego Libanu.
Wstrząs został zarejestrowany w okolicach grzbietu Ali Taher, gdzie znajdowały się zniszczone tunele.
Hezbollah pod presją
Izrael od miesięcy prowadzi działania mające na celu ograniczenie aktywności Hezbollahu w południowym Libanie. Zdobycie grzbietu Ali Taher, położonego na północ od rzeki Litani, było jednym z kluczowych etapów tej operacji.
Izraelska armia twierdzi, że tunele umożliwiały bojownikom Hezbollahu wystrzeliwanie dronów i rakiet zarówno w kierunku izraelskich pozycji w Libanie, jak i na północ Izraela.