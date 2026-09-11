Tunele Hezbollahu zniszczone. USGS zarejestrowało wstrząs o magnitudzie 4,1

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Potężne eksplozje, które wstrząsnęły południowym Libanem, to efekt akcji izraelskich sił zbrojnych wymierzonej w podziemną infrastrukturę Hezbollahu. Według amerykańskich geologów, detonacje były tak silne, że wywołały wstrząs o magnitudzie 4,1 – porównywalny z małym trzęsieniem ziemi.

Kadr z nagrania udostępnionego przez armię izraelską przedstawiający eksplozje na grzbiecie Ali al-Taher w południowym Libanie, fot. -/AFP/East News

Kadr z nagrania udostępnionego przez armię izraelską przedstawiający eksplozje na grzbiecie Ali al-Taher w południowym Libanie, fot. -/AFP/East News / AFP/East News

Izraelskie wojsko przeprowadziło operację w południowym Libanie, niszcząc system tuneli wykorzystywanych przez Hezbollah. Jak poinformowały izraelskie władze, podziemna infrastruktura była budowana przez dwie dekady przy wsparciu finansowym i logistycznym Iranu. Premier Izraela Benjamin Netanjahu oraz minister obrony Israel Katz podkreślili, że likwidacja tuneli kończy tworzenie strefy bezpieczeństwa w regionie.

Eksplozje odczuwalne jak trzęsienie ziemi

Skala detonacji była tak duża, że według amerykańskiej służby geologicznej USGS, wstrząsy osiągnęły magnitudę 4,1. To poziom porównywalny z niewielkim trzęsieniem ziemi, które odczuli mieszkańcy południowego Libanu.

Wstrząs został zarejestrowany w okolicach grzbietu Ali Taher, gdzie znajdowały się zniszczone tunele.

Hezbollah pod presją

Izrael od miesięcy prowadzi działania mające na celu ograniczenie aktywności Hezbollahu w południowym Libanie. Zdobycie grzbietu Ali Taher, położonego na północ od rzeki Litani, było jednym z kluczowych etapów tej operacji.

Izraelska armia twierdzi, że tunele umożliwiały bojownikom Hezbollahu wystrzeliwanie dronów i rakiet zarówno w kierunku izraelskich pozycji w Libanie, jak i na północ Izraela.