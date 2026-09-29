TSUE odrzucił wniosek Polski w sprawie Mercosur

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Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił wniosek Polski o tymczasowe zawieszenie stosowania umowy z Mercosur. „Polska nie wykazała dostatecznie, że wykonanie decyzji Rady UE dopuszczającej tymczasowe stosowanie tej umowy może spowodować poważną i nieodwracalną szkodę” - stwierdzono.

Polska złożyła w maju do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę na porozumienie z blokiem Mercosur, w skład którego wchodzą cztery państwa Ameryki Południowej: Argentyna, Brazylia, Paragwaj i Urugwaj. Warszawa złożyła też wniosek, by do czasu wydania wyroku przez TSUE umowa handlowa została zawieszona w ramach środka zabezpieczającego.

TSUE: Polska nie wykazała dostatecznie...

Sąd w Luksemburgu poinformował we wtorek o odrzuceniu wniosku Polski o zastosowanie środka zabezpieczającego. W ocenie TSUE Polska nie wykazała dostatecznie, że wykonanie decyzji państw członkowskich w Radzie UE, dopuszczającej tymczasowe stosowanie umowy handlowej z Mercosurem, może spowodować poważną i nieodwracalną szkodę.

Jak przypomniał TSUE, Polska dowodziła w swoim wniosku, że okoliczności, w jakich przyjęto sporną decyzję, uzasadniają zawieszenie jej wykonania do czasu wydania ostatecznego wyroku. Powołała się przy tym na naruszenie traktatów, nadużycie władzy i naruszenie zasady lojalnej współpracy. Twierdziła, że umożliwienie stosowania umowy handlowej, nawet tymczasowo, może zachęcać instytucje UE do podejmowania w przyszłości „kolejnych analogicznych działań”.

„Najmniejszej konkretnej wskazówki”

Sąd w Luksemburgu uznał jednak, że ewentualna niezgodność z prawem spornej decyzji nie wystarcza sama w sobie do wykazania poważnego i nieodwracalnego charakteru ewentualnej szkody. Dodał, że Polska nie dostarczyła „najmniejszej konkretnej wskazówki umożliwiającej ustalenie prawdopodobieństwa wystąpienia i nieuchronności” takiej szkody.

TSUE stwierdził też, że Polska nie przedstawiła dowodu pozwalającego na „wykazanie z wystarczającym stopniem prawdopodobieństwa”, iż stosowanie umowy z Mercosurem spowoduje zakłócenie na unijnym rynku rolnym.

„Jej ogólne i abstrakcyjne twierdzenia nie uwzględniają ani uprawnień, którymi dysponuje Komisja (Europejska) dla ochrony sytuacji gospodarczej i społecznej rolników w Unii oraz bezpieczeństwa żywności, ani faktu, że sytuacja na rynku rolnym zależy od wielu innych czynników, takich jak zmiany cen energii, wysokie koszty nawozów lub konkurencja ze strony państw trzecich innych niż państwa Mercosuru” - podkreślił TSUE.

TSUE wyda wyrok w sprawie polskiej skargi w późniejszym terminie, a odrzucenie wniosku o zastosowanie środka tymczasowego nie przesądza ostatecznego rozstrzygnięcia TSUE.

Rząd uchyla się od odpowiedzialności

Głos w sprawie decyzji TSUE zabrał rzecznik rządu Adam Szłapka. Podczas wtorkowej konferencji prasowej, zorganizowanej przed kancelarią premiera, przekonywał, że rządy Prawa i Sprawiedliwości nie dopilnowały interesów Polski na etapie negocjacji umowy handlowej między UE a państwami Ameryki Południowej.

To były prace, które trwały od lat - najpierw na poziomie ogólnym, kierunkowym, Rady Europejskiej. To był ten moment, kiedy przede wszystkim można było formułować te najważniejsze postulaty polityczne - mówił.

Reporter RMF FM Igor Skrzypek zwraca jednak uwagę, że TSUE przedstawił też szereg zarzutów do formy, w jakiej Polska zgłosiła sprzeciw.