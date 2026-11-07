Trzy miliony ludzi bez dostępu do kont bankowych. Prezydent usunięty z urzędu i zatrzymany

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Polityczne trzęsienie ziemi w Paragwaju. Senat usunął z urzędu prezydenta Santiago Peñę, który został zatrzymany w związku z aferą dotyczącą upadłości banku internetowego Ueno. Nowym szefem państwa został dotychczasowy wiceprezydent Pedro Alliana.

Nowy prezydent zaprzysiężony, stary aresztowany

W piątek paragwajski Senat podjął decyzję o usunięciu z urzędu prezydenta Santiago Peñy. W tym samym czasie, w Kongresie, przysięgę na nowego prezydenta złożył dotychczasowy wiceprezydent Pedro Alliana.

Podczas gdy Alliana obejmował urząd, w mieszkaniu Peñy pojawili się funkcjonariusze policji. Poinformowali go o nakazie zatrzymania. Były prezydent pozostaje obecnie aresztowany w swojej rezydencji – poinformował portal ABC.

Pedro Alliana podczas zaprzysiężenia, zdj. JUAN PABLO PINO / PAP/EPA

Upadłość internetowego banku Ueno

Główną przyczyną politycznego kryzysu jest upadłość internetowego banku Ueno, który we wtorek został przejęty przez Bank Centralny Paragwaju i objęty procedurą upadłościową. W wyniku tej decyzji blisko 3 miliony klientów straciło dostęp do swoich środków finansowych. Skandal wywołał ogromne oburzenie społeczne.

Santiago Peña, który do 2025 roku posiadał udziały w holdingu kontrolującym Ueno, jest podejrzewany o nadużycie zaufania, konflikt interesów oraz nielegalne wykorzystanie funduszy emerytalnych. Opozycja zarzuca mu także próbę ukrycia faktów dotyczących działalności banku, który administrował środkami publicznymi o wartości około 850 milionów dolarów.

Śledztwa prokuratury

Paragwajska prokuratura generalna wszczęła trzy odrębne postępowania w sprawie banku Ueno. Przeprowadzono przeszukania w biurach firm powiązanych z bankiem oraz w domu jednego z jego szefów. W związku ze skandalem do dymisji podał się również minister spraw wewnętrznych Enrique Riera.

Pedro Alliana, nowy prezydent Paragwaju, to doświadczony polityk rządzącej Partii Colorado. W przeszłości pełnił funkcję gubernatora departamentu Neembucu oraz przewodniczącego Izby Deputowanych. Teraz będzie kierował krajem do końca obecnej kadencji, czyli do sierpnia 2028 roku.