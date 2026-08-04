Trzy lwy padły w tokijskim zoo. Przyczyną upały

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Ekstremalne upały w Japonii zbierają tragiczne żniwo nie tylko wśród ludzi, ale także zwierząt. W tokijskim zoo Tama padły trzy lwy, a pozostałe duże koty są pod opieką weterynarzy. Przyczyną śmierci zwierząt był najprawdopodobniej udar cieplny, spowodowany rekordowymi temperaturami i wysoką wilgotnością powietrza.

W ostatnich tygodniach Japonia zmaga się z wyjątkowo wysokimi temperaturami, które sięgają nawet 40 stopni Celsjusza. Dodatkowo, upałom towarzyszy bardzo wysoka wilgotność powietrza, co szczególnie źle wpływa na zdrowie zwierząt.

Chociaż uważa się, że lwy są odporne na upały, to w Afryce powietrze jest suche – wyjaśnił rzecznik zoo. Tymczasem w Japonii fala gorąca pojawiła się tuż po zakończeniu pory deszczowej, co dodatkowo pogorszyło warunki.

Według oficjalnych informacji, od połowy lipca 10 z 16 lwów w zoo Tama wykazywało objawy osłabienia, takie jak utrata apetytu i spadek aktywności. Trzy lwice zmarły w odstępie kilku dni. Weterynarze stwierdzili u nich odwodnienie i niewydolność wielonarządową, co wskazuje na udar cieplny.

Władze ogrodu zoologicznego zapewniają, że podejmują wszelkie możliwe środki, by chronić zwierzęta przed skutkami upałów. Wzmacniamy środki ochrony przed upałami, instalujemy zraszacze, poprawiamy wentylację i instalujemy klimatyzatory punktowe – tłumaczył rzecznik zoo.

Nie tylko zwierzęta są ofiarami ekstremalnych temperatur. Według japońskiej agencji ds. pożarów i zarządzania klęskami żywiołowymi, tylko w ciągu jednego tygodnia – od 20 do 26 lipca – do szpitali z powodu udaru cieplnego trafiło ponad 18,6 tys. osób, a 45 z nich zmarło.