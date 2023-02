17:04

Miłosz Wieczorek, prowadzący w internecie profil informacyjny Wieczorek_Orientalny, mieszka w Mersin i zrelacjonował dla RMF24, jak przebiegały dramatyczne wydarzenia w Turcji. Sam znajdował się zaledwie 300 km od epicentrum trzęsienia. Z Miłoszem Wieczorkiem rozmawiał Tomasz Terlikowski.

16:22

Najnowsza łączna liczba ofiar trzęsienie ziemi w Turcji i w Syrii to co najmniej 2 300 - daje Associated Press.

W Turcji zginęło 1 498 osób, 7 600 zostało rannych.

W Syrii śmierć poniosło 820 osób, rannych zostało co najmniej 1 280 ludzi.