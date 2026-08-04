Trzęsienie ziemi w Toskanii. „Krzywa Wieża nie ucierpiała”

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Trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,3 nawiedziło we wtorek północną część włoskiej Toskanii. Wstrząs odczuwali mieszkańcy m.in. Lukki, Pizy i Massa Carrary. Lokalne władze poinformowały po kontrolach, że nie ma informacji o szkodach ani osobach poszkodowanych.

Krzywa Wieża w Pizie - tam również odczuwane były wstrząsy

Krzywa Wieża w Pizie - tam również odczuwane były wstrząsy / Shutterstock

Według danych służb epicentrum trzęsienia znajdowało się w pobliżu miasta Lukka, na głębokości około 8 kilometrów.

Po głównym wstrząsie zarejestrowano kilka słabszych. Najsilniejszy z nich osiągnął magnitudę 3,2.

Wstrząs był odczuwalny w wielu miejscowościach na północy Toskanii – przekazał przewodniczący władz regionu Eugenio Giani.

Włoskie media podały, że po trzęsieniu ziemi centrala straży pożarnej w Pizie odebrała liczne telefony od zaniepokojonych mieszkańców. Część osób opuściła biura i domy, wychodząc na ulice.

Obrona Cywilna przeprowadziła kontrole na terenach objętych wstrząsami. Po ich zakończeniu poinformowano, że nie stwierdzono strat.

„Krzywa Wieża nie ucierpiała”

Burmistrz Pizy Michele Conti zapewnił w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych, że sytuacja w mieście jest opanowana.

Sytuacja jest pod kontrolą. Mogę ogłosić, że w naszej ukochanej Krzywej Wieży nie doszło do żadnych szkód – podkreślił.

Krzywa Wieża w Pizie została na przełomie XX i XXI wieku zabezpieczona przed dalszym przechylaniem. Prace prowadzili naukowcy pod kierunkiem prof. Michele Jamiolkowskiego z Politechniki w Turynie. W 2001 roku profesor polskiego pochodzenia ocenił, że konstrukcja będzie stabilna przez co najmniej 300 lat.

Włochy należą do państw o wysokiej aktywności sejsmicznej. Co roku rejestrowane są tam tysiące trzęsień ziemi, jednak zdecydowana większość z nich jest słaba, niewyczuwalna przez ludzi i nie powoduje zniszczeń.