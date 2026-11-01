Trzęsienie ziemi w TK. Komisja Europejska zabiera głos: Stanowisko przekazane RMF FM

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Komisja Europejska oczekuje, że polskie władze zapewnią Trybunałowi Konstytucyjnemu możliwość funkcjonowania zgodnie z polską konstytucją i orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. KE w stanowisku przekazanym RMF FM jednocześnie przypomina, że powołanie nowych sędziów TK należy do konstytucyjnych kompetencji Sejmu.

Polski Trybunał Konstytucyjny musi mieć możliwość funkcjonowania zgodnie z polską konstytucją i orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE. Ma to znaczenie dla każdego polskiego obywatela i to na polskich władzach spoczywa obowiązek zapewnienia takiego stanu rzeczy - powiedział komisarz ds. sprawiedliwości Michael McGrath w przekazanym RMF FM oświadczeniu.

Komisja zaznacza, że uważnie śledzi najnowsze wydarzenia dotyczące Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. McGrath zwrócił przy tym uwagę na opinię Komisji Weneckiej z 13 października 2026 roku, która wskazała, że powołanie nowych sędziów Trybunału mieści się w kompetencjach Sejmu.

O co chodzi w awanturze o Trybunał Konstytucyjny? Wyjaśniamy genezę konfliktu Trwają protesty pod siedzibą Trybunału Konstytucyjnego, prezes TK Bogdan Święczkowski mówi o „zamachu stanu”, a prezydent Karol Nawrocki odwołuje podróż do Senegalu i w środku nocy pojawia się przed instytucją. O co chodzi w całym tym zamieszaniu,…

Unijny komisarz przypomniał również, że 5 maja 2026 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał środki tymczasowe zobowiązujące właściwe polskie organy do nieutrudniania sędziom wybranym przez Sejm w marcu objęcia urzędów i wykonywania obowiązków sędziowskich.

Pełne poszanowanie praworządności jest tym, czego polscy obywatele oczekują i na co zasługują - zaznaczył McGrath.

Komunikat Komisji jest istotny w kontekście trwającego sporu o ośmiu nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Bruksela wskazuje zarówno na kompetencje Sejmu w zakresie ich wyboru, jak i na obowiązek polskich władz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Trybunału oraz przestrzegania europejskich standardów praworządności.

Kaczyński i Braun ramię w ramię pod Trybunałem. Nocne zdjęcie, zmiana frontu? „Randomowe selfie spod TK” - tak zdjęcie z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim podpisał Grzegorz Braun, prezes Konfederacji Korony Polskiej. Politycy uczestniczyli w nocnym zgromadzeniu pod Trybunałem Konstytucyjnym. Wcześniej…

W piątkowy wieczór, po ogłoszeniu przerwy w czynnościach prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego, zaostrzyła się sytuacja w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego. Nową kierującą pracami Trybunału została sędzia z najdłuższym stażem - Anna Korwin-Piotrowska. Decyzja ta wywołała gwałtowne reakcje wśród polityków oraz protesty. Przed budynkiem pojawiła się policja, ale też środowiska prawicowe, m.in. Ruch Obrony Granic Roberta Bąkiewicza. Modlono się, śpiewano „Hymn”, a jeden z protestujących - w asyście posła PiS Mariusza Goska - użył szlifierki, by przeciąć łańcuch zabezpieczający bramę.

Dodatkowa opłata za paczkę spoza UE. Sprawdź, od kiedy i ile zapłacisz Od 1 listopada państwa członkowskie zaczną pobierać unijną opłatę manipulacyjną w wysokości 2 euro za pozycję w zgłoszeniu celnym. Wysokość tej opłaty ustaliła Komisja Europejska.

Komenda Stołeczna Policji poinformowała, że jej funkcjonariusze wykonują czynności ustawowe na terenie siedziby TK. Powołała się na informację sędzi Korwin-Piotrowskiej o możliwych zagrożeniach dla życia i zdrowia sędziów i pracowników oraz o ryzyku zakłócenia porządku publicznego.