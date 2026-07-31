Trzęsienie ziemi w rejonie Neapolu. Są ranni i zniszczenia

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W piątkowy wieczór okolice Neapolu nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,7. Wstrząs doprowadził do uszkodzeń budynków i infrastruktury, co pokazują zdjęcia udostępniane przez włoskie media oraz użytkowników mediów społecznościowych. Jak poinformowała agencja Ansa, cztery osoby odniosły niegroźne obrażenia.

Samochód zmiażdżony przez głazy, które spadły podczas trzęsienia ziemi w Pozzuoli, na zachód od Neapolu (fot. Felice De Martino)

Samochód zmiażdżony przez głazy, które spadły podczas trzęsienia ziemi w Pozzuoli, na zachód od Neapolu (fot. Felice De Martino) / PAP/EPA

Epicentrum znajdowało się w rejonie Pól Flegrejskich – rozległej kaldery superwulkanu o średnicy około 13 kilometrów. Pod tym obszarem znajduje się ogromny zbiornik płynnej magmy. Największe zniszczenia odnotowano w mieście Pozzuoli, położonym w centrum kaldery i zamieszkanym przez ponad 80 tysięcy mieszkańców. Na ulice oraz zaparkowane samochody spadały fragmenty murów i elewacji.

Silny wstrząs wywołał panikę wśród mieszkańców Neapolu i okolic, którzy wybiegali z domów na otwarte przestrzenie. Drgania były odczuwalne również na pobliskich wyspach Procida i Ischia.

Było to najsilniejsze trzęsienie ziemi zarejestrowane w tym rejonie w ostatnim czasie. Ze względów bezpieczeństwa wstrzymano ruch pociągów w okolicach Neapolu do czasu sprawdzenia stanu infrastruktury kolejowej.