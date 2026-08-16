Trzęsienie ziemi w Indonezji. Wzrosła liczba ofiar

RMF24

Zespoły ratunkowe w niedzielę wydobyły sześć kolejnych ciał po trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,7, które dzień wcześniej nawiedziło wschodnią Indonezję. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła tym samym do 53 osób. Rannych jest 135 osób, a tysiące ewakuowano – poinformowały indonezyjskie władze, cytowane przez agencję AFP.

Poprzedni bilans, z soboty, mówił o 47 ofiarach śmiertelnych. W niedzielę ratownicy kontynuowali przekopywanie się przez gruzy w poszukiwaniu uwięzionych pod nimi osób.

Usunęliśmy większość gruzów i przywróciliśmy ruch na drogach do wcześniej odciętych od świata wiosek, chociaż zakłócenia w komunikacji i przerwy w dostawach prądu nadal utrudniają poszukiwania – powiedział Fathur Rahman z lokalnych służb poszukiwawczo-ratunkowych.

Potężne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,7 w Indonezji. Są ofiary śmiertelne Co najmniej dwie osoby nie żyją - to dotychczasowy bilans trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,7, które dzisiaj rano czasu miejscowego nawiedziło wschodnią część Indonezji. Oficjalnie informowały o tym władze tego kraju. Początkowo ostrzegano przed…

Ogromne trzęsienie ziemi w Indonezji. Ponad 900 domów zniszczonych

Abdul Muhari z agencji zarządzania kryzysowego poinformował o 135 rannych. Osoby te objęto opieką lekarską. Dodał, że w prowincji Małe Wyspy Sundajskie Wschodnie ponad 900 domów zostało zniszczonych, a około 450 uszkodzonych, pozbawiając dachu nad głową około 5 tys. osób, które schroniły się w namiotach.

Wielu mieszkańców miasta Labuan Bajo, w pobliżu Parku Narodowego Komodo, jednego z najbardziej znanych miejsc turystycznych Indonezji, spędziło noc na zewnątrz, obawiając się wstrząsów wtórnych.

Wstrząsy były przerażające, tak intensywne, że mój dom prawie się zawalił – powiedziała rolniczka Anastasia, koczująca w namiocie obok swojego uszkodzonego domu. Baliśmy się, że wstrząsy wtórne nas pogrzebią, gdy będziemy spać – dodała kobieta, cytowana przez AFP.

Zwały ziemi zablokowały odcinki autostrady łączącej Labuan Bajo na zachodzie wyspy Flores z miastem Larantuka na wschodzie. Władze poinformowały, że jednym z największych wyzwań pozostaje przywrócenie dostaw prądu i łączności, a także dostarczenie pomocy do odległych wiosek odizolowanych od świata przez osuwiska.

Pacyficzny Pierścień Ognia

Pracownicy organizacji pomocowych rozdają potrzebującym ryż, gotowe posiłki, wodę pitną, koce i lekarstwa. Budowane są także schroniska dla pozbawionych dachu nad głową mieszkańców. Indonezja, państwo złożone z ponad 17 tys. wysp, znajduje się w obszarze zwanym Pacyficznym Pierścieniem Ognia, charakteryzującym się dużą aktywnością sejsmiczną.

W 2018 roku trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,5 wywołało rozległe tsunami, które zniszczyło obszary przybrzeżne, zabijając ponad 4,4 tys. osób. W grudniu 2004 roku trzęsienie o magnitudzie 9,1 u wybrzeży Sumatry w zachodniej Indonezji wywołało tsunami, które zabiło około 230 tys. osób w kilkunastu krajach.