Co najmniej 12 osób zginęło w wyniku trzęsienia ziemi o magnitudzie 6,8 w południowym Ekwadorze - podały miejscowe władze. Trzęsienie dotknęło również północne Peru, gdzie zginęła czteroletnia dziewczynka.

Prezydent Ekwadoru Guillermo Lasso odwiedza w szpitalu rannych / PAP/EPA/Ecuador Presidency HANDOUT / PAP/EPA

W tej chwili mamy 12 ofiar śmiertelnych, w tym 11 w prowincji El Oro i jedną w prowincji Azuay - poinformował prezydent Ekwadoru Guillermo Lasso na Twitterze.



Epicentrum trzęsienia znajdowało się ok. 10 kilometrów od miasta Balao w prowincji Guayas, a jego hipocentrum - na głębokości 66 kilometrów. W kilku miastach zawaliły się domy, w wielu miejscach ludność wpadła w panikę.



Prezydent Ekwadoru wystosował "wezwanie do zachowania spokoju i stosowanie się do informacji z oficjalnych kanałów".



Według Instytutu Oceanograficznego i Antarktycznego Marynarki Wojennej Ekwadoru, wstrząs "nie spełnia warunków, które mogą wywołać tsunami" na Pacyfiku.



Władze peruwiańskie podały, że trzęsienie było odczuwalne w północnym regionie kraju. Premier Peru Alberto Otarola poinformował, że czteroletnia dziewczynka zmarła w wyniku urazu głowy, którego doznała w efekcie zawalenia się jej domu w regionie Tumbes, na granicy z Ekwadorem.