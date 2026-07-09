Trzęsienie ziemi w Czechach i na Słowacji

RMF24

Trzęsienie ziemi nawiedziło Czechy i Słowację – poinformowało Niemieckie Centrum Badań Geologicznych. Z analizy niemieckiego ośrodka badawczego wynika, że epicentrum wstrząsów znajdowało się w okolicach czeskiego Pilzna, a samo trzęsienie osiągnęło magnitudę lokalną ok. 1,5 i doszło do niego na głębokości ok. 1 km.

Niemieckie Centrum Badań Geologicznych – cytowane przez agencję Reutera – poinformowało o trzęsieniu ziemi u naszych południowych sąsiadów: w Czechach i na Słowacji. Wstrząsy, do których doszło około godz. 18:00, miały osiągnąć magnitudę lokalną ok. 1,5. Z informacji zamieszczonych na stronie internetowej niemieckiego ośrodka wynika, że epicentrum znajdowało się w zachodniej części Czech, w okolicach Pilzna.

Trzęsienia ziemi o magnitudzie 1,0-1,9 w skali Richtera to mikrowstrząsy, z reguły bardzo słabo odczuwalne. Jak przekazał dyrektor czeskiego Instytutu Geofizycznego Aleš Špičák, wstrząsy były słabe – nie osiągnęły nawet 3 stopni (stopnie wstrząsów to inny wskaźnik niż skala Richtera, 3 st. to „drgania odczuwalne jako kołysanie przez nieliczne osoby przebywające w budynkach” – tłumaczy polski Państwowy Instytut Geologiczny). Trzęsienie to odnotowano m.in. w rejonie miejscowości Písek (około 75 km w linii prostej od Pilzna) i odczuło je tam kilka osób – poinformował Špičák w rozmowie z agencją ČTK, cytowany przez portal informacyjny czeskiej telewizji publicznej ČT24.

Co istotne, wstępne dane o tych wstrząsach, zamieszczone na stronie internetowej Niemieckiego Centrum Badań Geologicznych, opatrzone były adnotacją „automatyczne”. Jak tłumaczył ośrodek, parametry zdarzeń sejsmicznych (położenie epicentrum, głębokość, magnituda) zostały opublikowane automatycznie, bez weryfikacji przez geofizyka (dzieje się tak, gdy zdarzenie jest rejestrowane przez co najmniej 30 stacji). Wynikało z nich, że to trzęsienie ziemi osiągnęło magnitudę 5,5 i miało miejsce na głębokości 10 kilometrów.

„Chociaż zazwyczaj gwarantuje to (automatyczna publikacja danych – przyp. red.) zarówno prawidłowe określenie położenia, jak i magnitudy, automatycznie ustalone położenia trzęsień ziemi mogą nadal charakteryzować się niepewnością co do głębokości i magnitudy” – podkreślono. Po weryfikacji automatycznie opublikowanych danych zyskają one status „potwierdzone”, jeśli nie wymagają one ręcznej korekty. W tym przypadku zostały one zmienione przez pracownika ośrodka.