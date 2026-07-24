Trybunał staje po stronie Afgańczyków. Berlin nie może zbyć obietnic

RMF24

Federalny Trybunał Konstytucyjny orzekł w piątek, że niemiecki rząd nie ma prawa zbiorczo wycofać wcześniej złożonych obietnic przyjęcia obywateli Afganistanu w ramach programu relokacyjnego. Sędziowie uznali, że każda sprawa musi być oceniana oddzielnie, z uwzględnieniem sytuacji konkretnej osoby.

Wyrok zapadł po skardze Afganki i jej dwóch synów. Rodzina została w 2021 roku zakwalifikowana do przyjęcia w Niemczech w ramach tzw. listy praw człowieka. Obecnie przebywa w Pakistanie, gdzie stara się o niemieckie wizy i korzysta ze wsparcia finansowego zapewnianego przez Niemcy.

Zdaniem Trybunału niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych naruszyło konstytucję, gdy w grudniu 2025 roku zakończyło program i jednocześnie wycofało około 640 obietnic przyjęcia Afgańczyków, nie analizując indywidualnie poszczególnych przypadków. Sędziowie podkreślili, że jeśli państwo poinformowało kogoś o zgodzie na przyjęcie, późniejsza zmiana tej decyzji wymaga uwzględnienia jego osobistej sytuacji.

W efekcie sprawa Afganki i jej synów wróci do ponownego rozpatrzenia przez właściwy sąd administracyjny.

Talibowie dochodzą do władzy, Niemcy obiecują pomoc

Po przejęciu władzy w Afganistanie przez talibów w 2021 roku Niemcy zapowiedziały przesiedlenie do RFN części byłych współpracowników niemieckich instytucji oraz ich rodzin. Zasygnalizował również gotowość przyjęcia innych Afgańczyków, zagrożonych prześladowaniami ze względu na swoją działalność zawodową, w tym prawników i dziennikarzy. W grudniu 2025 roku niemieckie MSW zdecydowało jednak o wycofaniu zgód na przyjęcie osób objętych programem pomostowym oraz listą praw człowieka.