Trybunał Konstytucyjny nie miał wątpliwości. Skandal z dyplomem i rezygnacja wiceprezydenta

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Wiceprezydent Indonezji Gibran Rakabuming Raka złożył rezygnację ze stanowiska. Decyzja zapadła po tym, jak Trybunał Konstytucyjny i Sąd Najwyższy zakwestionowały ważność jego świadectwa ukończenia szkoły średniej.

Szef Ludowego Zgromadzenia Doradczego Ahmad Muzani poinformował o rezygnacji Gibrana Rakabuminga Raki ze stanowiska wiceprezydenta Indonezji. „Gibran, syn byłego prezydenta Joka Widoda, spotkał się w Dżakarcie z władzami parlamentu, by przekazać list z rezygnacją ze stanowiska wiceprezydenta Republiki Indonezji” – przekazał Ahmad Muzani. Pismo trafiło również do prezydenta Prabowa Subianta.

Spór o wykształcenie

Zgodnie z indonezyjskim prawem, wiceprezydent musi legitymować się co najmniej wykształceniem średnim. W trakcie kampanii wyborczej w 2024 roku Gibran przedstawił zaświadczenie o ukończeniu szkoły w Singapurze. Jednak jego polityczni rywale zakwestionowali autentyczność i równoważność tego dokumentu.

Ostatecznie zarówno Trybunał Konstytucyjny, jak i Sąd Najwyższy orzekły, że przedstawione świadectwo „nie stanowi podstawy do uznania jego edukacji za ekwiwalent wykształcenia w kraju”.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nowy wiceprezydent zostanie wybrany w ciągu 60 dni przez Zgromadzenie Narodowe (parlament) spośród dwóch kandydatów wskazanych przez prezydenta.

Fala protestów w Indonezji

Rezygnacja wiceprezydenta zbiegła się z falą protestów, które od miesięcy trwają w Indonezji. Obywatele wychodzą na ulice, domagając się obniżenia kosztów życia, walki z korupcją oraz skuteczniejszych działań przeciwko pożarom lasów, które od dłuższego czasu trawią kraj. Sytuacja polityczna i społeczna pozostaje napięta.