Trwają wybory do Dumy. Rosja oskarża o cyberataki i sabotaż

W sobotę rosyjskie władze poinformowały o serii ataków na systemy wyborcze oraz linie komunikacyjne w trakcie trwających wyborów do niższej izby parlamentu, Dumy Państwowej. Szefowa Centralnej Komisji Wyborczej, Ałła Pamfiłowa, przekazała, że w nocy z piątku na sobotę system głosowania internetowego w Moskwie stał się celem silnego cyberataku. Sytuacja pozostaje pod kontrolą – zapewniła Pamfiłowa. Dodała również, że ataki trwają, ale wszystkie są skutecznie odpierane.
Przerwane łącza na Dalekim Wschodzie
Rosyjskie ministerstwo ds. cyfryzacji poinformowało o próbie sabotażu linii komunikacyjnych na Dalekim Wschodzie kraju. Jak przekazano, atak został udaremniony, a łączność w całości przywrócona.
Już w piątek pojawiały się informacje o awariach systemu do głosowania przez internet w niektórych regionach Rosji. System ten od dawna budzi kontrowersje – obrońcy praw człowieka podkreślają, że jest on podatny na manipulacje i nie gwarantuje przejrzystości procesu wyborczego.
Jeszcze przed rozpoczęciem głosowania prezydent Rosji Władimir Putin oskarżył Ukrainę o próbę ingerencji w przebieg wyborów. Nie przedstawił jednak na to żadnych dowodów.
Wybory w cieniu wojny i ograniczeń
Wybory do Dumy Państwowej odbywają się od piątku do niedzieli i są pierwszymi wyborami parlamentarnymi w Rosji od początku inwazji na Ukrainę. Niemal pewne jest, że rządząca partia Jedna Rosja utrzyma kontrolę nad parlamentem. Większość kandydatów sprzeciwiających się wojnie nie została dopuszczona do udziału w wyborach, a Sąd Najwyższy uniemożliwił także start partii Jabłoko – jedynej zarejestrowanej formacji politycznej, która otwarcie krytykuje wojnę.
Wstępne, częściowe wyniki wyborów mają być znane w niedzielę po godzinie 16 czasu polskiego.