Trumpowi nie podoba się kanadyjsko-unijny mariaż. Grozi „bardzo ciężkimi cłami”

RMF24

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział możliwość nałożenia „bardzo ciężkich ceł” na Unię Europejską, jeśli ta zdecyduje się przyjąć Kanadę jako członka stowarzyszonego. Słowa amerykańskiego przywódcy padły w odpowiedzi na propozycję przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, która ogłosiła chęć zacieśnienia współpracy z Kanadą w kluczowych sektorach gospodarki.

„Jeśli stoją za tym złe intencje…”

Trump skomentował w ten sposób możliwość przystąpienia Kanady do UE jako „członka stowarzyszonego”. Uznał, że to „śmieszne”, bo Kanada jest „okropnym partnerem handlowym”. Zagroził jednak, że może z tego powodu nałożyć cła na UE.



Jeśli uznam, że to wrogi akt, nałożę bardzo poważne cła, albo przestanę handlować z Europą w wielu kwestiach - powiedział Trump podczas rozmowy z dziennikarzami w Karolinie Północnej. Jeśli więc to zrobią (…) jeśli to dobre intencje, to w porządku - ale jeśli stoją za tym złe intencje, nałożę bardzo ciężkie cła - dodał.

Kanada w orędziu o stanie UE

To przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zadeklarowała w orędziu o stanie Unii, że chce współpracować z premierem Kanady nad otwarciem dla jego kraju drogi do uzyskania statusu pierwszego członka stowarzyszonego UE. Biuro premiera Kanady Marka Carneya przekazało, że szef rządu z zadowoleniem przyjął propozycję.



Współpraca miałaby dotyczyć m.in. minerałów krytycznych, możliwości przemysłu obronnego, sztucznej inteligencji (AI), możliwości obliczeniowych, bezpieczeństwa energetycznego, przestrzeni kosmicznej oraz usług finansowych i płatności. Rozmowa Carneya i von der Leyen dotyczyła też handlu cyfrowego poza sektorem rolnym oraz „szerokiego zakresu usług”.



W orędziu o stanie UE von der Leyen mówiła, że chodzi o stworzenie z Kanadą „przestrzeni wspólnego dobrobytu i bezpieczeństwa gospodarczego”. Zapowiedziała też współpracę w dziedzinie inteligentnej produkcji, stworzenie sojuszu technologicznego, integrację „przemysłowych baz obronnych”, a Arktyka ma się stać „sztandarowym projektem".

