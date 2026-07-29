Trump zasnął na oczach całego świata? Nagranie z pogrzebu wywołało burzę w internecie

RMF24

Prezydent Donald Trump uczestniczył we wtorek w pogrzebie senatora Lindseya Grahama w Katedrze Narodowej w Waszyngtonie. Jego zachowanie podczas uroczystości wywołało burzę w internecie. Nagrania pokazują, że Trump miał trudności z utrzymaniem otwartych oczu. To natychmiast stało się tematem licznych komentarzy w mediach społecznościowych.

Prezydent przyłapany na „drzemce”?

Donald Trump, 80-letni prezydent Stanów Zjednoczonych, zasiadł w pierwszym rzędzie podczas wtorkowego pogrzebu Lindseya Grahama – wpływowego republikanina i znanego zwolennika twardej polityki zagranicznej, który zmarł niespodziewanie w wyniku pęknięcia aorty. Wideo z uroczystości pokazuje, że Trump sprawiał wrażenie, jakby miał zaraz zasnąć.

Internauci nie kryli zdziwienia. Nie obyło się też bez złośliwych komentarzy.

Jeden z użytkowników platformy X napisał: „Tak, to właśnie ten człowiek ma dostęp do kodów nuklearnych. Niech to do was dotrze”. Inny dodał: „Ile wytrzymał, zanim odpłynął do krainy snów?”.

„Ironia losu” i porównania do Bidena

Wielu komentujących zwracało uwagę na fakt, że Trump sam wielokrotnie wyśmiewał swojego poprzednika, Joe Bidena, nazywając go „Śpiącym Joe”. „O, słodka ironio, Trump zasypia dziesięć razy częściej niż Biden kiedykolwiek” – napisał jeden z internautów. Inny zauważył: „Gdyby Biden przespał pogrzeb ‘przyjaciela’, słyszelibyśmy o tym jeszcze przez 10 lat”.

Nie zabrakło jednak głosów w obronie prezydenta. „W kościele łatwo zasnąć” – skomentował ktoś inny.

Stan zdrowia prezydenta Trumpa pod lupą

To nie pierwszy raz, gdy stan zdrowia Donalda Trumpa budzi kontrowersje. Od powrotu do Białego Domu prezydent był wielokrotnie widziany, jak przysypia podczas oficjalnych wydarzeń. Dr Jonathan Reiner, analityk medyczny CNN, już w maju stwierdził: „Prezydent cierpi na poważną senność w ciągu dnia. Zdarza mu się zasypiać w Gabinecie Owalnym, podczas spotkań w sali posiedzeń... Przewlekła bezsenność to poważna choroba, zwiększająca ryzyko demencji”.

Biały Dom stanowczo odpiera te zarzuty. Rzecznik prasowy Davis Ingle podkreślił: „Prezydent Trump wspominał swojego przyjaciela Lindseya Grahama, wygłosił piękną mowę pożegnalną. Sugerowanie czegoś innego jest zwyczajnie podłe”.

Podczas uroczystości Trump wygłosił mowę, w której nazwał Grahama „gigantem Senatu” i „szanowanym mężem stanu”.

Donald Trump, najstarszy prezydent w historii USA, nieustannie zapewnia, że cieszy się „doskonałym” zdrowiem. Jednak według czerwcowego sondażu Quinnipiac większość Amerykanów uważa, że Biały Dom nie jest w pełni transparentny w kwestii stanu zdrowia prezydenta.