Trump zamyka drzwi Białego Domu przed CNN, MSNOW i Politico

RMF24

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w piątek, że wykluczył z Białego Domu telewizje CNN i MSNOW oraz portal Politico z Białego Domu z powodu rzekomych „kłamstw” na jego temat. Zagroził podobnym posunięciem wobec innych mediów.

„Z dumą ogłaszam, że ze skutkiem natychmiastowym wykluczam kanały Fake News CNN, MSNOW (...) oraz Politico z Białego Domu z powodu ich ciągłego »przekazywania« FAKE NEWSÓW! Media nie powinny móc ciągle pisać ani relacjonować FIKCJI i KŁAMSTW, gdy relacjonują wydarzenia dotyczące prezydenta Stanów Zjednoczonych, administracji Trumpa lub Stanów Zjednoczonych Ameryki” - napisał Trump.

„Wkrótce pojawią się również inne media publikujące fałszywe wiadomości” - dodał.

Trump nie rozwinął swojej wypowiedzi i nie jest jasne, co w praktyce ona oznacza. Wpis wywołał konsternację wśród dziennikarzy w Białym Domu w momencie, gdy zbierali się oni do wejścia do Gabinetu Owalnego.

Prezydent miał w przeszłości kilka starć z dziennikarzami, którym zarzucał, niekiedy w niewybrednych słowach, szerzenie nieprawdy.

W sierpniu uciszał dziennikarkę CNN Kristen Holmes, a później profil związany z Białym Domem napisał w serwisie X, że dzieci będą się jej wstydzić. W obronie Holmes stanęła wówczas jej redakcja. Innej przedstawicielce mediów Trump zarzucił „przynoszenie hańby”, a jeszcze inną nazwał „głupią osobą”.