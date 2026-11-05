Trump żąda przekazania głosów w Alasce. „Nie ma innego uczciwego rozwiązania”

RMF24

Wybory połówkowe w USA wciąż nie zostały rozstrzygnięte, a jednym z najbardziej zaciętych pojedynków jest wyścig o mandat senatora z Alaski. W czwartek prezydent Donald Trump wezwał do natychmiastowego przekazania głosów oddanych na dwóch innych kandydatów urzędującemu senatorowi Danowi Sullivanowi z Partii Republikańskiej. Jego zdaniem, to jedyny sposób na uczciwe rozstrzygnięcie wyborczego sporu.

„Głosy oddane na fałszywego Dana Sullivana oraz na drugiego podstawionego figuranta, którego demokraci wstawili na kartę do głosowania, powinny natychmiast zostać przekazane PRAWDZIWEMU Danowi Sullivanowi, a wybory są zakończone – on z łatwością wygrywa” – napisał Trump na platformie Truth Social.

„Nie ma innego uczciwego rozwiązania! Prezydent DJT” – dodał.

Słowa Trumpa odnoszą się do kontrowersji: na liście wyborczej Alaski pojawił się Daniel J. Sullivan Jr., kandydat o niemal identycznym imieniu i nazwisku jak urzędujący senator. W wyborach startuje także inny republikanin, Gerald Heikes. Według doniesień „New York Timesa”, obaj mieli zostać namówieni do startu przez demokratów, by odebrać głosy Danowi Sullivanowi.

Choć praktyka wystawiania kandydatów o podobnych nazwiskach była stosowana w przeszłości przez obie partie i nie jest nielegalna, sprawa wzbudziła ogromne kontrowersje. Federalna i stanowa prokuratura wszczęły śledztwo karne w tej sprawie. Sąd Najwyższy Alaski dopuścił jednak drugiego Sullivana do startu w wyborach.

Wyniki na ostrzu noża

Według najnowszych danych, po przeliczeniu około 74 procent głosów, prowadzi kandydatka demokratów, była kongresmenka Mary Peltola, z przewagą zaledwie 0,3 punktu procentowego nad Danem Sullivanem (48,2 proc. do 47,9 proc., co przekłada się na 637 głosów różnicy). Gerald Heikes uzyskał 2,3 proc. poparcia, a drugi Sullivan – 1,7 proc.

Gubernator stanu Mike Dunleavy zapowiedział, że liczenie głosów potrwa jeszcze kilka dni. We wtorek podliczona zostanie duża partia głosów, a kolejna przyjdzie w następny piątek – poinformował.

Alaska stosuje nietypową, preferencyjną ordynację wyborczą. Co oznacza, że jeżeli żaden z kandydatów nie przekroczy progu 50 procent, głosy oddane na kandydatów z trzeciego i czwartego miejsca zostaną rozdzielone pomiędzy Peltolę i Sullivana zgodnie z preferencjami wyborców.

Według analizy portalu Alaska Beacon, jeśli konieczne będzie liczenie preferencji wyborców Sullivana Jr. i Heikesa, Dan Sullivan może zyskać około 860 dodatkowych głosów. Jednak jak podkreślają „New York Times” i ośrodek VoteHub, niepodliczone jeszcze głosy mogą faworyzować kandydatkę demokratów.

Wybory wciąż nierozstrzygnięte

Wyścig w Alasce to jeden z dwóch pojedynków o mandat senatora, które wciąż pozostają nierozstrzygnięte. W konserwatywnym Missisipi demokrata Scott Colom nieoczekiwanie prowadzi z republikańską senatorką Cindy Hyde-Smith różnicą 724 głosów (0,1 punktu procentowego). Analizy przewidują, że to właśnie Colom ma większe szanse na ostateczne zwycięstwo.

Choć ostateczny skład przyszłego Senatu nie jest jeszcze znany, jasne jest, że demokraci przejmą kontrolę nad izbą i będą mieli co najmniej 54 ze 100 mandatów. W Izbie Reprezentantów wciąż trwa walka o 35 miejsc, ale demokraci już zapewnili sobie większość – co najmniej 247 mandatów, podczas gdy republikanie mają 153.

Prognozy wskazują, że ostatecznie demokraci zdobędą 259 mandatów, co byłoby największą przewagą którejkolwiek z partii od 1990 roku.