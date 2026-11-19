RMF24

Trzej przywódcy, trzy mocarstwa i interesy, które mogą zaważyć na przyszłości Ukrainy. Donald Trump, Xi Jinping i Władimir Putin spotykają się w Chinach, ale stawką rozmów jest znacznie więcej niż relacje między Waszyngtonem, Pekinem i Moskwą. Dla Kremla to szansa na przełamanie izolacji i uzyskanie politycznych korzyści, a dla Kijowa – ryzyko, że o przyszłości Ukrainy znów będą rozmawiać najwięksi gracze, ale bez jej udziału.

Spotkanie Donalda Trumpa, Xi Jinpinga i Władimira Putina w chińskim Shenzhen nie oznacza nowej Jałty ani podziału świata na strefy wpływów. Każdy z przywódców przyjeżdża jednak z własnym interesem, a ich rozmowy mogą mieć istotne konsekwencje dla Ukrainy.

Donald Trump potrzebuje sukcesów w polityce zagranicznej, zanim Demokraci przejmą kontrolę nad Kongresem. Zależy mu także na ograniczeniu napięć z Chinami, Rosją i Iranem. Xi Jinping z kolei chce wzmocnić pozycję Chin, licząc na poprawę stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, szczególnie w kwestiach handlu i nowych technologii. Nie zamierza jednak rezygnować ze współpracy z Rosją ani popierać porozumień, które poważnie osłabiłyby Moskwę.

Najwięcej do ugrania ma Władimir Putin, którego celem jest przełamanie międzynarodowej izolacji Rosji. Spotkanie z Trumpem i Xi pozwala mu pokazać, że Rosja nadal jest ważnym graczem na świecie. Kreml chce również przekonać amerykańskiego prezydenta, że zakończenie wojny wymaga ustępstw ze strony Ukrainy.

„Jest moim przyjacielem”. Donald Trump spotkał się z Władimirem Putinem „Kim on jest? Jest moim przyjacielem” - powiedział Donald Trump, zwracając się do Władimira Putina. W chińskim Shenzen, na marginesie szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku, doszło do spotkania prezydentów USA i Rosji.

Co to oznacza dla Ukrainy?

Największe zagrożenie polega na tym, że rozmowy na temat przyszłości Ukrainy mogą być prowadzone bez jej udziału. Putin może próbować przekonać Trumpa, że warunkiem zakończenia wojny powinny być ustępstwa ze strony Kijowa dotyczące m.in. Donbasu, gwarancji bezpieczeństwa i ograniczenia potencjału militarnego Ukrainy. Celem Kremla jest również skłonienie Waszyngtonu do wywierania presji na Kijów zamiast na Moskwę.

Rosji zależy także na tym, by Stany Zjednoczone nie wprowadzały kolejnych sankcji i nie zwiększały pomocy wojskowej dla Ukrainy. Nawet jeśli spotkanie nie przyniesie żadnego konkretnego porozumienia, dla Putina korzystny będzie scenariusz, w którym Rosja może dalej prowadzić wojnę bez dodatkowej presji ze strony USA.

Niepokój budzi również sam format spotkania - rozmowy trzech przywódców mogą stworzyć niebezpieczny precedens, w którym największe mocarstwa omawiają sprawy bezpieczeństwa innych państw bez ich udziału.

Czy spotkanie przyniesie konkretne decyzje?

Nie należy spodziewać się przełomu. Główne tematy rozmów to bezpieczeństwo nuklearne, sytuacja wokół Iranu i Korei Północnej. Jednym z możliwych ustaleń jest zakaz wykorzystywania sztucznej inteligencji do kontrolowania systemów dowodzenia bronią jądrową.

Chiny nie zamierzają jednak łatwo przyjmować zobowiązań w sprawie ograniczenia swojego arsenału nuklearnego. Pekin podkreśla, że jego potencjał jądrowy jest znacznie mniejszy niż amerykański i rosyjski.

Dla Ukrainy najważniejsze będzie to, czy spotkanie wpłynie na dalszą politykę Stanów Zjednoczonych wobec Rosji. Putin nie musi uzyskać wielkiego porozumienia. Wystarczy mu, że nie pojawią się nowe sankcje, a amerykańska pomoc dla Ukrainy nie wzrośnie. Sam fakt spotkania z Trumpem i Xi jest dla Kremla okazją do poprawy swojego wizerunku na arenie międzynarodowej