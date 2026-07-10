Trump wydał rozkazy. „Mam nadzieję, że będziesz tęsknić”

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Prezydent USA Donald Trump ujawnił w rozmowie z „The New York Post”, że polecił wojsku przygotować się na bezprecedensowy atak na Iran w przypadku zamachu na jego życie. Zaprzeczył jednocześnie doniesieniom o ostrzeżeniach ze strony Izraela dotyczących irańskich planów.

Trump po zamachu na swoje życie w Pensylwanii (fot. BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/East News_

Trump po zamachu na swoje życie w Pensylwanii (fot. BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/East News_ / East News

Donald Trump odniósł się do informacji podawanych przez amerykańskie media, w tym „The Wall Street Journal”, według których Izrael miał ostrzec Stany Zjednoczone przed nowymi planami zamachu na prezydenta ze strony Iranu. W rozmowie telefonicznej z dziennikarką „New York Post” Trump stanowczo zaprzeczył tym doniesieniom.

Nie, nie. Izrael z niczym nie wyszedł. Byłem numerem jeden (w kontekście irańskich celów) od długiego czasu i takie jest życie – powiedział Trump, dodając żartobliwie: Mam nadzieję, że będziesz za mną tęsknić.

Prezydent ujawnił, że pozostawił wojsku jasne instrukcje na wypadek zamachu na swoje życie. Jeśli cokolwiek się stanie, żeby dosłownie zbombardować ich na poziomie niewidzianym nigdy wcześniej – powiedział Trump, odnosząc się do potencjalnej odpowiedzi militarnej wobec Iranu.

Nowy plan zamachu na Trumpa? Izrael podgrzewa atmosferę Iran ma nowy plan zabicia prezydenta Donalda Trumpa - poinformował w czwartek dziennik „Wall Street Journal”, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą. Takie wieści miał przekazać USA izraelski wywiad.

Bezpieczeństwo prezydenta USA pod lupą

Kwestia bezpieczeństwa Trumpa ponownie stała się przedmiotem publicznej dyskusji po decyzji Białego Domu dotyczącej powrotu ze szczytu NATO w Ankarze.

W pierwszej części podróży nie skorzystano z nowego Air Force One, przekazanego przez Katar, ponieważ – jak podaje „The New York Times” – luksusowy Boeing 747-8 nie posiada takich samych systemów ochronnych i przeciwrakietowych jak starsza wersja samolotu.

Podczas szczytu NATO Trump przyznał, że pojawiła się „nowa lista” osób, które Iran chce zlikwidować, a on sam znajduje się na jej czele. Wyjaśnił również, że nie użył nowego samolotu w drodze z Ankary, ponieważ chciał, by żołnierze w brytyjskiej bazie Mildenhall mogli go obejrzeć. To właśnie tam doszło do międzylądowania i zamiany samolotów.