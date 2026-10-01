Trump ws. bazy wojsk USA w Polsce: Może już podjąłem decyzję

RMF24

Donald Trump wypowiedział się na temat stałej bazy wojsk USA w Polsce. Prezydent USA przyznał, że jego administracja przygląda się tej sprawie. „Może już podjąłem decyzję” - powiedział.

Przyglądamy się temu. Mamy wielki szacunek dla prezydenta Polski. Więc przyglądamy się temu i może się to zdarzyć - powiedział Trump, odpowiadając na pytanie o sprawę bazy sił lądowych w Polsce. Dopytywany, dlaczego nie podjął jeszcze decyzji w tej sprawie, odparł: Skąd wiesz, że nie podjąłem? Mogłem już podjąć.

Dyskusja o stałej bazie wojsk USA w Polsce

W Polsce trwa debata na temat utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich. Rozważane są dwie lokalizacje na zachodzie kraju. 26 września wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka poinformowała, że decyzja w tej sprawie nie zapadnie przed zakończeniem przeglądu strategicznego prowadzonego przez sekretarza obrony USA Pete’a Hegsetha.

Amerykanie ściągają żołnierzy do kraju. Alarm dla Europy: Co z wojskami USA w Polsce? Administracja Trumpa sprowadzi z zagranicy do kraju "dziesiątki tysięcy" żołnierzy - ogłosił szef Pentagonu Pete Hegseth. Oznajmił też szereg nowych inicjatyw, w tym powołanie dowództwa ds. "wojny autonomicznej" z użyciem AI oraz…

Obecnie przygotowywany jest raport dotyczący obecności amerykańskich wojsk w Europie. Dokument ma trafić na biurko sekretarza Hegsetha 1 listopada, a następnie - 1 grudnia - do prezydenta Donalda Trumpa. Dopiero po tej dacie, według Sobkowiak-Czarneckiej, można spodziewać się ostatecznej decyzji w sprawie bazy.