Były prezydent USA Donald Trump zostanie dziś oficjalnie oskarżony o to, że chciał doprowadzić do zmiany wyniku wyborów. Przed sądem federalnym w Waszyngtonie - jak relacjonuje amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski - na Trumpa czeka niemal cały dziennikarski świat, a sprawa wzbudza ogromne zainteresowanie.

Po Waszyngtonie jeździ dziś zwolennik Trumpa, który wynajął specjalną limuzynę / MICHAEL REYNOLDS / PAP/EPA

Donald Trump został oskarżony przez wielką ławę przysięgłych o zmowę w celu oszustwa państwa, zmowę w celu zakłócenia oficjalnych procedur wyborczych, próby ingerencji w toczące się postępowania i zmowę na szkodę praw obywateli.

Wszystkie te zarzuty - jak stwierdziła prokuratura - mają związek z działaniami Trumpa mającymi na celu odwrócenie wyniku wyborów.

Sprawę relacjonuje Paweł Żuchowski Paweł Żuchowski / RMF FM

Były prezydent Stanów Zjednoczonych dzisiaj oficjalnie zostanie zatrzymany, przestawione zostaną mu zarzuty i zostanie postawiony w stan oskarżenia.

Przed sądem są jego zwolennicy i przeciwnicy, choć nie są to bardzo liczne grupy. Jedni mówią, ze Trump to zagrożenie dla demokracji, inni, że to najlepszy prezydent na świecie oraz najlepszy kandydat, który powinien wygrać przyszłoroczne wybory i wrócić do Białego Domu.

Po Waszyngtonie jeździ dziś zwolennik Trumpa, który wynajął limuzynę, zainstalował na masce flagi - auto ma przypominać słynną "bestię" czyli prezydencki samochód.

W stolicy USA na nogi postawiono wszystkie służby, sąd ogrodzony jest barierkami. Wprowadzono najwyższe środki ostrożności.