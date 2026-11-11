Trump triumfuje. Izba Reprezentantów zagłosowała ws. impeachmentu Hegsetha

RMF24

Za skierowaniem wniosku o impeachment szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha do komisji sądownictwa zagłosowała Izba Reprezentantów. W praktyce oznacza to, że przynajmniej na razie Izba nie zagłosuje nad postawieniem Hegsetha w stan oskarżenia. Szef Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych obwiniany jest m.in. o nadużycia i bezprawne rozkazy podczas wojny z Iranem.

Za skierowaniem wniosku do dalszych prac w komisji zagłosowało 211 kongresmenów a przeciwko - 204. Spośród republikanów przeciwko zagłosował tylko autor artykułów impeachmentu, ustępujący kongresmen Thomas Massie.

Gdyby wniosek o skierowanie do komisji został odrzucony, już w środę doszłoby do głosowania nad formalnym postawieniem zarzutów szefowi Pentagonu. Rezultat oznacza, że do impeachmentu najpewniej nie dojdzie przed rozpoczęciem nowej kadencji Kongresu 3 stycznia.

Zadowolenie z wyniku wyraził tuż po głosowaniu prezydent USA Donald Trump.

„Próba demokratów wszczęcia impeachmentu Ministra Wojny Pete'a Hegsetha zakończyła się żałosną sromotną porażką!” - napisał. Jak ocenił, do porażki inicjatywy przyczyniły się „zwycięstwa w Wenezueli i Iranie, rekordowe wyniki rekrutacji w historii wojskowości (długie listy oczekujących!)”.

Trump będzie bronił Hegsetha. „Wygrał dwie wojny” Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że w razie postawienia sekretarza wojny Pete’a Hegsetha w stan impeachmentu, będzie stał po jego stronie. Ocenił, że szef Pentagonu powinien zostać na stanowisku, bo „wygrał dwie wojny”.

Prezydent USA wezwał przy tym do „powstrzymania” demokratów, którzy w styczniu obejmą kontrolę nad obiema izbami Kongresu i zapowiedzieli szereg śledztw, w tym dotyczących szefa Pentagonu. Za impeachmentem Hegsetha zdecydowanie opowiedział się prawdopodobny przyszły przewodniczący Izby Hakeem Jeffries. Jeszcze w obecnej kadencji osobny wniosek o impeachment ministra złożyła kongresmenka Yassamin Ansari, lecz jak dotąd nie użyła do tego procedury, która wymusiłaby głosowanie w tej sprawie.

Amerykanie zagłosowali. Trump zgłasza reklamację Wybory do Kongresu w Stanach Zjednoczonych nie były uczciwe, doszło do fałszerstw z użyciem maszyn do głosowania - zasugerował prezydent USA Donald Trump. Nie podał jednak żadnych dowodów na swoje sugestie.

Choć do postawienia ministra w stan oskarżenia wystarczy zwykła większość w Izbie Reprezentantów, do skazania go i usunięcia z urzędu w następującym potem procesie w Senacie potrzeba 2/3, czyli 67 głosów. W przyszłym Kongresie demokraci będą mieć prawdopodobnie 56 mandatów.

Złożony w poniedziałek przez Thomas Massiego ponownie wniosek o impeachment ministra obrony zawierał osiem zarzutów, z czego cztery dotyczyły wojny z Iranem (prowadzenie wojny wbrew Kongresowi i łamanie przepisów chroniących cywilów).

Kolejne zarzuty dotyczą nielegalnych - zdaniem Massiego - uderzeń na Jemen, kampanii zabójstw podejrzanych o przemyt narkotyków na otwartym morzu, pojmania przywódcy Wenezueli oraz zastraszania krytykujących go weteranów, w tym senatora demokratów Marka Kelly'ego.

Wynik wtorkowego głosowania był pewnym zaskoczeniem, bo część polityków republikanów krytykowała Hegsetha i sugerowała możliwość poparcia postawienia mu zarzutów. Niektórzy krytycy, jak odchodzący kongresmen Don Bacon, tłumaczyli jednak, że nie zgadzają się z częścią zarzutów.