Trump traci żelaznych sojuszników. Ostra krytyka ze strony kluczowych mediów

RMF24

Przez dwie kadencje prezydenckie Donald Trump mógł liczyć na niezawodne poparcie konserwatywnego skrzydła swojego ulubionego kanału informacyjnego Fox News. Aż do teraz. Jak zauważa „The Guardian”, od pewnego czasu prezenterzy stacji wyrażają zaniepokojenie, zdziwienie i frustrację w związku z celami USA w Iranie.

Podobnie jak szeroka część amerykańskiej opinii publicznej, kilku tradycyjnie przychylnych Trumpowi komentatorów wyraziło ostatnio obawy dotyczące powodzenia wojny z Iranem. Sugeruje to, że Trump znajduje się w coraz bardziej niepewnej sytuacji w konserwatywnym świecie mediów, od którego zależy jego poparcie.

Co z poparciem Fox News dla Trumpa?

Choć nie jest bliski utraty poparcia ze strony prowadzących, takich jak Sean Hannity, Trump znalazł się pod lupą jednej z czołowych osobowości stacji - Laury Ingraham, która regularnie kwestionowała, czy Stany Zjednoczone osiągnęły taktyczne zwycięstwa w Iranie.

W swoim programie 24 lipca Ingraham odniosła się z kolei do doniesień „New York Timesa”, zgodnie z którymi Trump w związku z zagrożeniem ze strony Iranu musiał skorzystać z samolotu alternatywnego dla Air Force One. Dziennikarka zasugerowała również, że ​​twierdzenia, jakoby USA zniszczyły irańską armię, wydają się nieprawdziwe.

Jeśli Iran może wiarygodnie zagrozić Air Force One za granicą, to oczywiście nie zdziesiątkowaliśmy ich potencjału militarnego – powiedziała. Wciąż są zdolni do wyrządzenia wielu szkód – zaznaczyła.

Podobną kwestię poruszyła w czerwcu. Ciągle słyszymy, że ich armia została zniszczona. Ale skoro została zniszczona, to jak to możliwe, że nadal nas atakują – mówiła wówczas.

Już w marcu Ingraham wezwała Stany Zjednoczone do natychmiastowego zbadania i „zajęcia się bezpośrednio” tym, co nazwała „straszną, niezamierzoną tragedią tej wojny”. Chodziło o atak USA na szkołę dla dziewcząt w Iranie, kiedy zginęło około 175 cywilów.

Inni prezenterzy też nieprzychylni

Prezydent spotkał się również z nieustającym sceptycyzmem ze strony jednego z najwybitniejszych komentatorów stacji na temat sił zbrojnych, Johnny'ego „Joeya” Jonesa, współpracownika i emerytowanego sierżanta piechoty morskiej, który stracił obie nogi w walce w Afganistanie.

Komentarz Jonesa jest szczególnie istotny, ponieważ jest on bliskim współpracownikiem Pete'a Hegsetha, swojego byłego kolegi z Fox News, który jest obecnie sekretarzem obrony USA.

Od samego początku wojny Jones w swoim weekendowym programie starał się podkreślać wagę konfliktu po tym, jak wielu amerykańskich żołnierzy zginęło podczas kontrataku w Kuwejcie.

To ważne i nie ma nic złego w tym, że Amerykanie mówią: „Chwileczkę. Powiedz mi więcej. Powiedz mi, dlaczego jesteśmy w stanie wojny. Wyjaśnij mi, dlaczego to było nieuchronne”. Nie podważa to mądrości prezydenta Trumpa w tej sprawie – mówił.

18 lipca, po doniesieniach o śmierci dwóch amerykańskich żołnierzy w Jordanii, wyraził jednak wątpliwość czy strategia USA jest skuteczna.

Kilka dni później Brit Hume, analityk Fox News, powiązał sytuację w Iranie z politycznymi obietnicami Trumpa. Obiecał, że uchroni nas przed niekończącymi się wojnami lub wojnami, które nie przynoszą satysfakcji, a teraz sam się w nie wplątał i wcale nie wiadomo, jak to się skończy – powiedział.

Nawet Jesse Watters, niezawodny obrońca Trumpa, wydawał się sceptyczny wobec jego ciągle zmieniających się terminów osiągnięcia porozumienia z Iranem w celu zakończenia wojny. Ciągle powtarza: „Jesteśmy bardzo blisko. Jesteśmy o kilka dni od tego”. I nie wiem, co to znaczy. Słyszeliśmy to od bardzo dawna – powiedział.

Gospodarze kanału biznesowego tej sieci regularnie kwestionowali rosnące ceny ropy naftowej i ich wpływ na amerykańskich konsumentów, szczególnie przed zbliżającymi się wyborami uzupełniającymi. Jak ujął to w marcu Stuart Varney, prezenter Fox Business Network: „Houston, mamy problem”.