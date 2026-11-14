Trump spotka się z Putinem i Xi Jinpingiem. Jest data i miejsce rozmów USA-Rosja-Chiny

RMF24

Donald Trump spotka się w czwartek z Władimirem Putinem i Xi Jinpingiem podczas wizyty w chińskim Shenzhen - poinformował Biały Dom. Wśród tematów rozmowy ma być m.in. redukcja zbrojeń nuklearnych. Jak zastrzeżono, Trump nie zamierza poruszać tematu wojny w Ukrainie.

Władimir Putin i Donald Trump podczas spotkania na Alasce w 2025 roku, fot. IMAGO/Sergey Bobylev/Imago Stock and People

Władimir Putin i Donald Trump podczas spotkania na Alasce w 2025 roku, fot. IMAGO/Sergey Bobylev/Imago Stock and People / East News

Jak powiedziała podczas telekonferencji prasowej rzeczniczka Białego Domu Olivia Wales, do spotkania Trumpa z Putinem i Xi dojdzie na koniec wizyty prezydenta USA w Shenzhen na szczycie Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC). Wcześniej Trump spotka się też osobno z samym Xi.

Rozmowy o Ukrainie „niestosowne”

Prezydent jasno dał do zrozumienia, że będzie rozmawiał między innymi o redukcji broni jądrowej na świecie, której rozprzestrzenianie uważa za bardzo niebezpieczne - powiedziała Wales.

Jak powiedzieli wysocy rangą przedstawiciele Białego Domu, Trump zamierza podczas spotkania poruszyć temat wojny w Iranie, lecz nie zamierza omawiać wojny w Ukrainie, uważając to za „niestosowne” w obliczu tego, że Chiny nie biorą udziału w negocjacjach w tej sprawie.

Urzędnicy podkreślili, że nie należy spodziewać się zawarcia żadnych porozumień między przywódcami. Będzie to pierwsze takie spotkanie i jednocześnie pierwsze, podczas którego przywódca Chin ma poruszyć kwestię ograniczeń zbrojeń nuklearnych. Dotąd Pekin wykluczał dialog z USA na ten temat.

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Donald Trump rusza do Azji

Spotkanie odbędzie się na zakończenie czterodniowej podróży Trumpa do Filipin i Chin na szczyty Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) i APEC.

Trump opuści Biały Dom we wczesnych godzinach porannych w poniedziałek i w Manili wyląduje we wtorek wieczorem czasu lokalnego.

Weźmie udział w spotkaniu przywódców Quadu (USA, Australii, Japonii i Indii), podpisze umowę handlową z Tajlandią, uczestniczyć będzie w specjalnym szczycie USA-ASEAN i będzie gościem honorowym kolacji z liderami ASEAN oraz innych państw regionu.

W środę rano czeka go oficjalna ceremonia powitalna w pałacu prezydenckim w ramach wizyty państwowej, rozmowy dwustronne z prezydentem Filipin Ferdinandem Marcosem Jr. i lunch. Wizytę mają zwieńczyć umowy handlowe i inwestycje strategiczne m.in. w lotnictwie, obronności, energetyce i technologiach.

Po południu w środę Trump poleci do Shenzhen, gdzie weźmie udział w kolacji przywódców APEC i w spotkaniu wielostronnym liderów forum. W czwartek po południu odbędzie rozmowę dwustronną z Xi i roboczy lunch. Będzie to już trzecie spotkanie dwustronne przywódców mocarstw w tym roku.

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„Punkt wyjścia”

Przedstawiciel administracji Trumpa określił spotkania trójstronne jako „punkt wyjścia” i pierwszą rozmowę na szczeblu przywódców o redukcji arsenałów trzech państw. Zwrócił uwagę, że chiński arsenał rośnie najszybciej na świecie i ocenił, że Pekin powinien podjąć taką rozmowę.

Biały Dom podał, że nie zaplanowano dwustronnego spotkania Trumpa z Putinem, ani nie ma w planach spotkania z przywódcą Korei Płn. Kim Dzong Unem.

Urzędnicy poinformowali, że podczas wizyty w Chinach prezydentowi będzie towarzyszył Elon Musk, lecz poza nim nie przewiduje się delegacji biznesowej. Amerykańscy biznesmeni będą jednak uczestniczyli w szczycie biznesowym APEC.

Oficjele zaznaczyli, że Musk nie będzie uczestniczył w spotkaniu trójstronnym ani w rozmowie z Xi.

Rozmowa z Xi ma być „przeglądem wdrażania” dotychczasowych ustaleń handlowych. Przedstawiciel administracji powiedział, że USA otrzymują z Chin metale ziem rzadkich i produkty pochodne w tempie niższym od oczekiwanego, dlatego podczas wizyty Xi w Waszyngtonie rozejm w wojnie handlowej między mocarstwami przedłużono nie o sześć, lecz o dwa miesiące. Spodziewa się, że Trump poruszy tę kwestię z Xi. Nie należy natomiast oczekiwać ogłoszeń dotyczących zmian ceł.

Pytany o sytuację wokół koncernu Nvidia, urzędnik ocenił, że nie powinna ona wpływać na przebieg podróży, a USA nie negocjują z Chinami amerykańskich kontroli eksportu, będących kwestią bezpieczeństwa narodowego.

Zaznaczył też, że USA mają zamiar zamknięcie luk w obecnych przepisach, które były wykorzystywane do przemytu zaawansowanych chipów AI do Chin. Urzędnik ocenił, że nie powinno to sprowokować chińskiego odwetu, bo - jak zauważył - Chiny same oficjalnie ograniczają import amerykańskich układów.