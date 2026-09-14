Trump: Rosja i Ukraina zgodziły się powstrzymać ataki na obiekty energetyczne

RMF24

Ukraina zgodziła się nie atakować rosyjskich obiektów energetycznych - ogłosił to Donald Trump w mediach społecznościowych. Prezydent USA dodał, że Rosja zgodziła się postąpić tak samo.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w poniedziałek, że Ukraina i Rosja zgodziły się nie atakować swoich celów energetycznych.

„Ukraina zgodziła się, by nie uderzać na rosyjskie obiekty energetyczne. Rosja również się zgodziła” - oznajmił Trump we wpisie na swojej platformie społecznościowej Truth Social.

Ocenił przy tym, że wzrost ceny oleju napędowego - który w USA jest obecnie najdroższy w historii - jest w większości spowodowany wojną Rosji z Ukrainą, a nie wojną z Iranem.

Trump: Uderzenia w rafinerie szkodzą światu

Donald Trump już w niedzielę powiedział, że Ukraina musi przestać atakować rosyjskie rafinerie i zasoby oleju napędowego. Rozmawiając z dziennikarzami podczas wizyty w Irlandii podkreślił, że dyskutował już o tym z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Zełenski musi zrobić jedną rzecz: musi przestać niszczyć olej napędowy w Rosji. Niech atakuje inne cele, ale nie olej napędowy, ponieważ powoduje niedobór oleju napędowego. To nie efekt Bliskiego Wschodu. To jest spowodowane tym, co dzieje się z Rosją i Ukrainą - stwierdził Trump podczas rozmowy z dziennikarzami w hrabstwie Clare.

Rozmawialiśmy o tym z Zełenskim – dodał Trump, oceniając, że uderzenia w rafinerie „szkodzą światu”.

Kto doprowadził do wzrostu cen paliw?

Ukraińska kampania uderzeń na rosyjskie rafinerie trwa od ponad roku i zaczęła się na długo przed obecnym wzrostem cen oraz wojną USA z Iranem. W sierpniu jednak „Financial Times” podawał, że Biały Dom zwrócił się z usilną prośbą zaprzestania tych ataków. Dotąd Kijów nie przerwał tych uderzeń, a ostatnie miały miejsce jeszcze w niedzielę, kiedy według ukraińskiego wojska zaatakowane zostały rafinerie w Sławiańsku w kraju Krasnodarskim i Niżniekamsku w Tatarstanie.

Według ukraińskiego Sztabu Generalnego skutkiem dotychczasowych uderzeń było wyłączenie ponad 40 proc. rosyjskich mocy rafineryjnych. Szacunki Międzynarodowej Agencji Energetyki były dwukrotnie mniejsze.

Idea zawieszenia broni uderzeń na obiekty energetyczne miała być jednym z elementów niedawnych rozmów z wysłannikami Donalda Trumpa Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Jeszcze w poniedziałek Zełenski deklarował, że jest otwarty na „odpowiednie zawieszenie broni na morzu i w sektorze energetycznym”.

