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W czwartek w chińskim Shenzhen dojdzie do trójstronnego spotkania przywódców Chin, Stanów Zjednoczonych i Rosji. Donald Trump, Władimir Putin i Xi Jinping będą rozmawiać w willi Kylin - rozległym, państwowym kompleksie wypoczynkowym położonym nad jeziorem Tian'e. Przed przyjazdem światowych przywódców wprowadzono tam nadzwyczajne środki bezpieczeństwa - ograniczenia objęły jednak nie tylko sam ośrodek, ale również znaczną część Shenzhen.

Kylin Villa zamiast oficjalnego centrum konferencyjnego

Kylin Villa znajduje się w dzielnicy Nanshan, w północno-zachodniej części Shenzhen, u podnóża góry Qilin. Kompleks zajmuje 38 hektarów. Położony jest nad jeziorem Tian'e, znanym również jako Swan Lake (Jezioro Łabędzie), około pół godziny jazdy samochodem od międzynarodowego lotniska Shenzhen Bao'an.

To nie jest zwykły hotel, a rozległy kompleks złożony z kilku budynków. Znajdują się tam wille w europejskim stylu, osobne budynki dla najważniejszych gości, ogrody, sale konferencyjne i bankietowe. W pobliżu są także pole golfowe Xili i park safari w Shenzhen.

Obiekt został otwarty w 1997 roku i od lat służy jako miejsce przyjmowania chińskich przywódców oraz ważnych zagranicznych gości odwiedzających Shenzhen.

Wybór tego typu miejsca zamiast oficjalnego centrum konferencyjnego nie jest bez znaczenia politycznego. Pekinowi zależy zapewne na tym, aby rozmowy Xi Jinpinga, Donalda Trumpa i Władimira Putina nie przyćmiły pozostałych wydarzeń.

Rozległy, odizolowany teren jest też stosunkowo łatwy do zabezpieczenia, a bliskość lotniska pozwala na szybki wyjazd po zakończeniu rozmów.

Mniej oficjalny charakter spotkania może też zmniejszyć polityczne konsekwencje ewentualnego niepowodzenia. Jeśli rozmowy nie przyniosą konkretnych efektów, łatwiej będzie wyjaśnić, że miały jedynie roboczy charakter, a nie były wielkim szczytem z przełomowymi ambicjami.

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Willa z zapleczem dla najważniejszych gości

Potężny obiekt dysponuje około 401 pokojami, 20 restauracjami i mnóstwem sal bankietowych. Największa może pomieścić do 480 osób. Kompleks ma również około 20 sal konferencyjnych mieszczących od kilkudziesięciu do nawet 600 uczestników. Łącznie zaplecze konferencyjne jest w stanie obsłużyć około 1600 osób.

Szczególną częścią obiektu jest pawilon VIP. Znajduje się tam wielofunkcyjna sala o powierzchni około 630 metrów kwadratowych, przeznaczona na spotkania nawet 600 osób.

Takie możliwości pozwalają organizować zarówno niewielkie, poufne rozmowy, jak i duże przyjęcia z udziałem przedstawicieli zagranicznych delegacji.

W Kylin Villa gościł Kim Dzong Il

W styczniu 2006 roku w willi przebywał m.in. północnokoreański przywódca Kim Dzong Il podczas swojej tajnej wizyty w Shenzhen. W jej trakcie zapoznawał się z chińskimi osiągnięciami gospodarczymi oraz odwiedził między innymi firmę Huawei i port Yantian.

W 2008 roku w Kylin Villa odbywały się również poufne rozmowy przedstawicieli chińskich władz z reprezentantami Dalajlamy. Dziennikarze z Hongkongu i Japonii próbowali wówczas obserwować spotkanie, ale nie udało im się nawet sfotografować samochodów należących do delegacji.

Wybór tego miejsca na rozmowy trzech światowych przywódców wpisuje się więc w jego dotychczasową funkcję - zapewniania prywatności podczas ważnych spotkań politycznych.

Shenzhen pod specjalnym nadzorem

Przed spotkaniem zaostrzono środki bezpieczeństwa nie tylko na terenie samej willi, ale dodatkowe ograniczenia wprowadzono także w różnych częściach Shenzhen w ramach szczytu APEC.

Na głównych skrzyżowaniach pojawiły się dodatkowe patrole policji i mobilne kamery monitoringu. Ograniczono również loty dronów oraz ruch samochodów ciężarowych.

Szczególne restrykcje dotyczą okolic Kylin Villa. Policja kontroluje drogi prowadzące do kompleksu, ograniczono możliwość fotografowania, a dostęp do obiektu podlega zaostrzonym kontrolom.

Skala przygotowań jest widoczna również w codziennym życiu mieszkańców - ponad 1,5 miliona właścicieli pojazdów zgodziło się ograniczyć korzystanie z samochodów na czas szczytu APEC.

Wprowadzono także ograniczenia dotyczące używania klaksonów. Za nieuzasadnione trąbienie w centrum miasta może grozić grzywna w wysokości 300 juanów (ok. 180 zł).

Szczególne rozwiązania przygotowano dla osób mieszkających w pobliżu miejsca wydarzenia. Mieszkańcom zaproponowano 10 tys. juanów (ponad 6 tys. zł) na pokrycie kosztów zakwaterowania w hotelu, jeśli zdecydują się opuścić swoje domy w dniach od 16 do 19 listopada. Osoby, które pozostaną na miejscu, mają liczyć się z obecnością funkcjonariuszy policji lub pracowników ochrony w swoich budynkach.

Szczyt APEC w Chinach. Dlaczego jest istotny?

APEC to międzynarodowe forum współpracy gospodarczej, zrzeszające 21 gospodarek z regionu Azji i Pacyfiku, m.in. Chiny, Stany Zjednoczone, Japonię, Koreę Południową, Australię i Kanadę, które odpowiadają łącznie za około 60 proc. światowego PKB i niemal połowę światowego handlu.

Jego głównym celem jest:

rozwijanie handlu i inwestycji między państwami;

ułatwianie współpracy gospodarczej;

wspieranie rozwoju regionalnego;

omawianie najważniejszych wyzwań gospodarczych.

Co roku odbywa się szczyt przywódców APEC, podczas którego liderzy i przedstawiciele 21 gospodarek rozmawiają o handlu, inwestycjach i współpracy międzynarodowej. Nie jest to organizacja taka jak Unia Europejska – jej ustalenia mają mniej wiążący charakter. Przywódcy rozmawiają o handlu międzynarodowym, inwestycjach, cłach i bezpieczeństwie gospodarczym.

W 2026 roku gospodarzem APEC są Chiny, a główne spotkania odbywają się w Shenzhen. Wydarzenie gromadzi przywódców i delegacje z całego regionu Azji i Pacyfiku. Przy okazji szczytu zaplanowano rozmowy Xi Jinpinga, Donalda Trumpa i Władimira Putina, którym przygląda się cały świat.