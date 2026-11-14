Trump, Putin i Xi razem przy jednym stole. Kreml potwierdza

RMF24

19 listopada w chińskim Shenzhen dojdzie do trójstronnego spotkania przywódców USA, Rosji i Chin. Informację tę potwierdził rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Wcześniej informował o tym Biały Dom.

W najbliższy czwartek oczy całego świata zwrócą się na Shenzhen. To właśnie tam, podczas wizyty prezydenta USA Donalda Trumpa w Chinach, odbędzie się spotkanie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem oraz przewodniczącym ChRL Xi Jinpingiem.

Spotkanie odbędzie się pod koniec wizyty Trumpa w Chinach. Prezydent USA weźmie wcześniej udział w szczycie Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC). Trump spotka się także na osobności z Xi Jinpingiem.

Bez spotkania Trump-Putin

Biały Dom podkreślił, że podczas wizyty w Chinach nie zaplanowano dwustronnego spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Nie przewidziano także rozmów z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem. Wszystko wskazuje na to, że głównym punktem wizyty będzie właśnie trójstronne spotkanie.

O czym będą rozmawiać światowi liderzy? Choć szczegóły rozmów nie zostały ujawnione, eksperci nie mają wątpliwości, że na stole pojawią się najważniejsze kwestie globalne: bezpieczeństwo, gospodarka oraz aktualne konflikty międzynarodowe.