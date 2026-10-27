Trump pomaga Putinowi pokonać Ukrainę? Ostra analiza byłego ambasadora USA w Rosji

RMF24

Władimir Putin od lat pielęgnował relacje z Donaldem Trumpem, a dziś – jak ostrzega były ambasador USA w Rosji i profesor nauk politycznych Michael McFaul na łamach „Foreign Affairs” – zbiera z tego wymierne korzyści. Prezydent Stanów Zjednoczonych, według McFaula, swoimi decyzjami realnie pomaga Rosji w walce z Ukrainą, a Kreml odcina kupony od wieloletniej inwestycji w kontakty z amerykańskim przywódcą.

Już na długo przed polityczną karierą Trumpa, ludzie z otoczenia Putina starali się nawiązać z nim bliskie relacje. W 2013 roku rosyjscy biznesmeni Emin i Araz Agałarowowie współorganizowali z Trumpem konkurs Miss Universe w Moskwie. To właśnie wtedy zaczęła się sieć powiązań, która – jak się okazuje – miała dalekosiężne konsekwencje.

Rosyjska ingerencja w amerykańskie wybory

Michael McFaul przypomina, że Kreml nie ograniczał się jedynie do budowania kontaktów towarzyskich. W 2016 roku Rosja przeprowadziła bezprecedensową operację ingerencji w wybory prezydenckie w USA. Hakerzy wykradli maile Hillary Clinton i zaatakowali serwery Krajowego Komitetu Demokratów, a następnie rozpowszechnili zdobyte informacje, prowadząc szeroko zakrojoną kampanię dezinformacyjną w mediach społecznościowych. Celem było zwiększenie szans Trumpa na zwycięstwo.

„Czy zmieniło to wynik wyborów w 2016 roku – nie sposób dowieść, ale że Putin próbował na to wpłynąć – nie ulega żadnej wątpliwości” – podkreśla McFaul.

Pycha kroczy przed upadkiem. Trump i Putin przeliczyli swoje siły Wojny w Ukrainie i Zatoce Perskiej nie tylko pogrążyły Rosję i Stany Zjednoczone w kosztownych konfliktach, ale również przyspieszają zmiany w globalnym układzie sił. Ambicje Władimira Putina i Donalda Trumpa zostały brutalnie zweryfikowane przez…

Zaskakujące decyzje Trumpa na korzyść Rosji

Choć podczas pierwszej kadencji Trumpa nie doszło do spektakularnego zbliżenia z Kremlem – głównie dzięki stanowczemu oporowi doradców i członków gabinetu – to sytuacja zmieniła się po reelekcji w 2024 roku. Prezydent USA zdecydował się zakończyć bezpośrednią pomoc wojskową i ekonomiczną dla Ukrainy, co znacząco osłabiło pozycję Kijowa na froncie.

Trump wyraźnie sprzeciwiał się również przyjęciu Ukrainy do NATO, a podczas szczytu z Putinem na Alasce rozwinął przed rosyjskim przywódcą czerwony dywan. W ostatnich tygodniach prezydent USA coraz mocniej atakował Wołodymyra Zełenskiego, ograniczał dostęp ukraińskiej armii do danych wywiadowczych, a nawet publicznie stwierdził, że „nadszedł czas, by Ukraina miała nowego prezydenta”.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni Trump podjął kolejne decyzje korzystne dla Rosji – zniósł sankcje na eksport rosyjskiego diesla, co zapewniło Moskwie dodatkowe środki na prowadzenie wojny. Ukraińska armia została pozbawiona na dłuższy czas dostępu do systemów Starlink i Starshield, kluczowych dla komunikacji na froncie.

„Samobójstwo supermocarstwa”. Co ruch Trumpa oznacza dla Europy? Wstrzymanie przez Stany Zjednoczone wsparcia wywiadowczego dla Ukrainy oraz ograniczenie dostępu do łączności satelitarnej Starlink wywołało falę krytyki w niemieckiej prasie. Komentatorzy nie mają wątpliwości: Europa musi jak najszybciej…

Nieoficjalnie, jak wskazuje McFaul, prowadzone są także rozmowy o wspólnych przedsięwzięciach biznesowych. Amerykańscy inwestorzy mieliby przejąć aktywa rosyjskiego Łukoilu, odkupić nieczynny rurociąg Nord Stream 2, a nawet zaangażować się w rosyjskie inwestycje w projekty gazowe na Alasce.

Zdaniem McFaula, polityka Trumpa „przywróciła Putinowi nadzieję, że czas działa na jego korzyść”. W ciągu zaledwie kilku tygodni prezydent USA doprowadził do tego, że Rosja ma obecnie większe szanse na aneksję ukraińskich terytoriów niż kiedykolwiek od początku wojny - ocenia autor.

Szansa na zmianę polityki USA

Nadzieją dla Ukrainy i jej sojuszników pozostają nadchodzące wybory połówkowe w USA. Jeśli demokraci odzyskają kontrolę nad obiema izbami Kongresu, mogą wszcząć śledztwa w sprawie powiązań administracji z Rosją, przywrócić pomoc wojskową i ekonomiczną dla Kijowa oraz zakazać blokowania dostępu ukraińskiej armii do kluczowych systemów komunikacyjnych.

McFaul podkreśla, że Putin powinien mieć świadomość, iż „żaden następny prezydent USA, demokrata czy republikanin, nie będzie kontynuował polityki Trumpa wobec Rosji”. Jednak na razie, jak pokazują ostatnie wydarzenia, Kreml skutecznie wykorzystuje swoją długoletnią inwestycję w relacje z Donaldem Trumpem, zmieniając układ sił na wschodniej flance Europy.