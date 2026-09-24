Trump podporządkował się decyzji sądu. Redakcje znowu mają dostęp do Białego Domu

RMF24

Amerykańskie stacje telewizyjne MS NOW i CNN poinformowały w czwartek, że przyznano im z powrotem dostęp do Białego Domu. Stało się to kilka godzin po tym, gdy sąd zablokował decyzję prezydenta Donalda Trumpa o wykluczeniu z Białego Domu tych mediów.

W zeszły piątek Trump oświadczył, że wykluczył z Białego Domu stacje CNN i MS NOW oraz portal Politico z powodu rzekomych kłamstw, jakie miały publikować na temat jego i administracji. Następnego dnia dziennikarze tych mediów nie zostali wpuszczeni na teren kompleksu.

W związku z tym w poniedziałek redakcje pozwały Trumpa, argumentując, że sytuacja ta narusza wolność prasy gwarantowaną przez amerykańską konstytucję.

W nocy ze środy na czwartek czasu polskiego sąd zablokował decyzję Trumpa i nakazał przywrócenie akredytacji dziennikarzom tych trzech redakcji, uznając, że zakaz wstępu ich pracowników do Białego Domu jest prawdopodobnie niezgodny z konstytucją.

Sędzia sądu federalnego nakazał przywrócenie dostępu na co najmniej dwa tygodnie, podczas gdy sprawa będzie dalej rozpatrywana.

Mimo tej decyzji sądu, w czwartek rano reporterów serwisu Politico i telewizji MS NOW, a także części pracowników CNN nie wpuszczono na teren Białego Domu.

Przed godz. 12 w południe czasu waszyngtońskiego, którą sędzia wyznaczył jako termin na przywrócenie wstępu dla dziennikarzy tych stacji, Biały Dom podporządkował się jej.