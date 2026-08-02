Trump patronem autostrady. „To ogromny zaszczyt”

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Król Maroka Muhammad VI zdecydował o nadaniu imienia prezydenta USA Donalda Trumpa autostradzie łączącej południe kraju ze spornym terytorium Sahary Zachodniej. Amerykański przywódca zareagował entuzjastycznie i stwierdził, że nie może się doczekać przejażdżki tą trasą.

Autostrada łącząca miasto Tiznit z miastem Ad-Dachla w Saharze Zachodniej otrzymała nazwę „autostrada Donalda J. Trumpa” – przekazała oficjalna marokańska agencja prasowa MAP, cytując list wysłany przez króla do prezydenta USA. Muhammad VI napisał w nim, że nazywając „jedną z najważniejszych części infrastruktury drogowej królestwa” imieniem Trumpa, chce podziękować mu za „historyczne uznanie w 2020 roku suwerenności Maroka nad »jego Saharą«”.

Donald Trump podziękował Muhammadowi VI za nazwanie autostrady jego imieniem.

To ogromy zaszczyt! Nie mogę się doczekać, aby pewnego dnia przejechać całą tę wspaniałą autostradę – napisał na platformie Truth Social.

Maroko zaanektowało strategicznie położoną nad Atlantykiem, bogatą w minerały Saharę Zachodnią tuż po wycofaniu się z niej Hiszpanii w 1975 roku. Wraz z pojawianiem się marokańskiej administracji i wojska w regionie wybuchły walki między siłami marokańskimi a wspieranymi przez Algierię separatystami z Frontu Polisario, który chce niepodległości regionu.

W sobotę amerykańska ambasada w Rabacie opublikowała list Trumpa do Muhammada VI, w którym amerykański prezydent potwierdził uznanie władzy Maroka nad spornym terytorium i poparcie dla planów marokańskiego rządu dotyczących zarządzania nim jako regionem autonomicznym